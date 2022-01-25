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Позволяют видеть даже в темноте: разработаны очки для слепых

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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25 января, 16:02
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Ученые из Германии разработали прототип невероятных очков, которые используют инфракрасную технологию, чтобы помочь слепым ориентироваться в окружающем мире
Очки для слепых позволяют видеть даже в темноте
Очки для слепых позволяют видеть даже в темноте / Фото: Коллаж: Сегодня

Революционные очки представляют из себя пару инфракрасных камер, вставленных в оправу, напечатанную на 3D-принтере. Внешне они похожи на очки, которые носил герой Циклоп из франшизы "Люди Икс".

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Камера захватывает стереоскопическое изображение, а затем небольшой компьютер создает карту окружающей местности. Благодаря использованию инфракрасного излучения очки работают даже в темноте.

Наручная повязка установки использует 25 приводов, которые вибрируют, чтобы помочь пользователям понять, насколько близки объекты, а также как они ориентированы.

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Если пользователь идет к препятствию, интенсивность вибрации соответствующих приводов постепенно увеличивается.

Во время тестирования добровольцы продемонстрировали точность до 98 процентов при преодолении запланированных препятствий, сообщает futurism.com.

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Все пятеро участников смогли пройти маршрут с препятствиями с первого раза, а с каждой их следующей попыткой скорость становилась выше.

Ранее мы писали, что ученые вживили имплантат, напрямую стимулирующий зрительную кору головного мозга – теперь, чтобы видеть, не нужны глаза!

Александр Трикиша
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