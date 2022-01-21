Илон Маск готовится вживлять чипы в людей

Судя по всему, речь идет об испытаниях на людях чипов, которые будут вживлять в человеческий мозг – о старте таких тестов основатель компании Илон Маск заявлял в конце 2021 года.
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Директор будет контролировать процессы тестирования медицинского устройства, которое поможет в будущем победить паралич, пишет govtech.
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Новый директор должен будет не только взаимодействовать с первыми подопытными, но и собрать команду, ответственную за проведение клинических исследований.
Интересно, что мозговой имплантат Маска для помощи парализованным людям оказался не первым – в конце декабря 2021 года австралиец впервые в мире запостил твит силой мысли.
Neuralink, тем не менее, уже позволяет обезьянам играть в видеоигры, используя только мозг, и предназначен для излечения неврологических расстройств, а не только передачи сигналов.
По словам Илона Маска, напрямую соединить мозг с компьютером получится максимум в 2025 году.
Компания до старта испытаний еще должна получить добро от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Маск заверяет, что процессы внутри его компаний куда безопаснее, чем предусматривают государственные нормы. Тем не менее, разрешения пока не было.
Контекст.
- Напомним, кроме обезьяны, Маск также показал пример работы Neuralink, который был вживлен в мозг свиньи Гертруды. Инженерам удалось считать активность нейронов ее мозга со всех каналов.
- Кроме того, мы писали, что в дальнейшем импланты могут использовать, чтобы позволить людям быстрее обучаться – например, загружать в мозг иностранные языки или музыку.
- Он также мог бы помочь людям в коммуникации, которая будет удивительным образом напоминать телепатию.