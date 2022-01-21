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Илон Маск готовится вживлять чипы в людей

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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21 января, 19:52
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Neuralink, компания по производству мозговых имплантатов, ищет директора по клиническим испытаниям
Маск уже ищет директора для внедрения чипов в людей
Маск уже ищет директора для внедрения чипов в людей / Фото: Getty Images, Wikipedia

Судя по всему, речь идет об испытаниях на людях чипов, которые будут вживлять в человеческий мозг – о старте таких тестов основатель компании Илон Маск заявлял в конце 2021 года.

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Директор будет контролировать процессы тестирования медицинского устройства, которое поможет в будущем победить паралич, пишет govtech.

Фото Getty Images

Новый директор должен будет не только взаимодействовать с первыми подопытными, но и собрать команду, ответственную за проведение клинических исследований.

Интересно, что мозговой имплантат Маска для помощи парализованным людям оказался не первым – в конце декабря 2021 года австралиец впервые в мире запостил твит силой мысли.

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Neuralink, тем не менее, уже позволяет обезьянам играть в видеоигры, используя только мозг, и предназначен для излечения неврологических расстройств, а не только передачи сигналов.

По словам Илона Маска, напрямую соединить мозг с компьютером получится максимум в 2025 году.


Компания до старта испытаний еще должна получить добро от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

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Маск заверяет, что процессы внутри его компаний куда безопаснее, чем предусматривают государственные нормы. Тем не менее, разрешения пока не было.

Фото Getty Images

Контекст.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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