Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Android втрачає позиції у світі, iOS зростає: які смартфони вибирають у світі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 15:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Незважаючи на це, смартфони на ОС Android залишаються популярними у всьому світі
Популярність Android у світі впала
Популярність Android у світі впала / Фото: Колаж: Сьогодні

Смартфони з операційною системою Android втрачають свої позиції у світі за останні чотири роки, а ось гаджети на iOS, навпаки, зміцнилися. Такі результати нового дослідження.

Читайте також: Російським виробникам смартфонів заборонили встановлювати Android

Реклама

Android контролював 77,32% світового ринку ОС у липні 2018 року. Станом на січень 2022 року, через чотири роки, цей відсоток впав до 69,74%.

За той же чотирирічний період глобальне впровадження iOS зросло з 19,4% до 25,49% – на 6%.

Відповідно до аналізу StockApp, 1,58%, що втратили Android, дісталися іншим розробникам ОС меншого масштабу.

Реклама

Також відзначається географічний розподіл любові до операційних систем. Наприклад, 84% усіх смартфонів у Африці працюють на базі Android. На iOS припадає приблизно 14% пристроїв на континенті.

Аналогічна ситуація у Європі, де частка ринку ОС Android становить 69,32%. У iOS тут більше перспектив – 30% усіх телефонів.

Реклама

Читайте також: Українці обирають Android: чому iPhone в Україні не популярний

Домінує Android і на ринках Азії та південної Америки – 81 та 90 відсотків відповідно. І лише у Північній Америці та Океанії iOS може нав'язати конкуренцію Android. IOS займає 54% ринку в обох регіонах, а Android – майже 45%.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Android втрачає позиції у світі, iOS зростає: які смартфони вибирають у світі Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Годяться тільки на металобрухт: російські танки визнали найгіршими у світі Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40559.79

Binance Coin (BNB)

411.82

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

108.08

Theta (THETA)

3.3

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти