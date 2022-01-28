Китай та Росія об'єдналися проти NASA: будують свою базу на Місяці

Росія та Китай об'єдналися проти NASA
Якщо Lunar Gateway від NASA обертатиметься лише навколо Місяця, то ILRS матиме як орбітальний апарат, так і базу на поверхні, а також кілька місяцеходів.
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Росія та Китай мають намір завершити будівництво базової інфраструктури для ILRS до 2035 року, заявили у Пекіні, пише Daily Mail.
Москва та Пекін проектують місячну базу з системами енергопостачання, зв'язку та життєзабезпечення.
Її зберуть з використанням технології 3D-друку, а поки що CNSA будує навколоземну станцію, де астронавти проводять наукові експерименти, схожі з експериментами на МКС.
Китай уже створив симулятор, або штучний Місяць, щоб досліджувати вплив низької гравітації на техніку та людей.
Цікаво, що Росія раніше висловлювала зацікавленість в участі та у програмі американців "Місячна брама", але у 2021 році Роскосмос відмовився від цієї ідеї.
Китай водночас запевнив, що до їхнього спільного з Москвою проєкту можуть доєднатися інші країни. Пекін хоче висадити перших астронавтів на Місяць у 2030 році.
Раніше ми писали, що NASA працює над проєктом першої місячної космічної станції під кодовою назвою Lunar Gateway, що має стати "брамою в космос".
Ця станція будується в рамках майбутньої колонізації Марсу, в котрій бере участь і SpaceX Ілона Маска.
Мільярдер хоче створити повноцінне місто на Червоній планеті, а Місяць стане пересадним пунктом та лабораторією, яка допоможе колонізації інших планет.
Раніше ми писали:
- Китайська ракета при виході на орбіту зламалася і знищила два супутники.
- Китай розпочне будівництво мережі з тисячі супутників для забезпечення покриття 5G протягом наступних трьох місяців.
- Також Китай попередив, що може збити супутники Ілона Маска: китайська космічна станція Тяньгун двічі була змушена ухилитися, щоб уникнути зіткнення з ними.
- Раніше американські військові скаржилися, що Росія та Китай постійно атакують їхні супутники у космосі.
- Після цього військові США зіграли у космічну війну з Китаєм та Росією.