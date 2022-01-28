Китай и Россия объединились против NASA: строят свою базу на Луне

Россия и Китай объединились против NASA
Если Lunar Gateway от NASA будет вращаться только вокруг Луны, то ILRS будет иметь как орбитальный аппарат, так и базу на поверхности, а также несколько луноходов.
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Россия и Китай намерены завершить строительство базовой инфраструктуры для ILRS к 2035 году, заявили в Пекине, пишет Daily Mail.
Москва и Пекин проектируют лунную базу с системами энергоснабжения, связи и жизнеобеспечения.
Ее соберут с использованием технологии 3D-печати, а пока CNSA строит околоземную станцию, где астронавты проводят научные эксперименты, схожие с экспериментами на МКС.
Китай уже создал симулятор, или искусственную Луну, чтобы исследовать влияние низкой гравитации на технику и людей.
Интересно, что Россия ранее выражала заинтересованность в участии и в программе американцев "Лунные врата", но в 2021 году Роскосмос отказался от этой идеи.
Китай в то же время заверил, что к их совместному с Москвой проекту могут присоединиться другие страны. Пекин хочет высадить первых астронавтов на Луну в 2030 году.
Ранее мы писали, что NASA работает над проектом первой лунной космической станции под кодовым названием Lunar Gateway, которая должна стать "вратами в космос".
Эта станция строится в рамках будущей колонизации Марса, в которой участвует и SpaceX Илона Маска.
Миллиардер хочет создать полноценный город на Красной планете, а Луна станет пересадочным пунктом и лабораторией, которая поможет колонизации других планет.
Ранее мы писали:
- Китайская ракета при выходе на орбиту сломалась и уничтожила два спутника.
- Китай начнет строительство сети из тысячи спутников для обеспечения покрытия 5G в течение следующих трех месяцев.
- Также Китай предупредил, что может сбить спутники Илона Маска: китайская космическая станция Тяньгун дважды была вынуждена уклониться, чтобы избежать столкновения с ними.
- Ранее американские военные жаловались, что Россия и Китай постоянно атакуют их спутники в космосе.
- После этого военные США сыграли в космическую войну с Китаем и Россией.