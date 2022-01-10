Дихаючі навушники та лампочка, що відстежує сон: найдивніші гаджети CES-2022

Найчудніші гаджети CES-2022

Наприклад, Samsung анонсувала пульт для своїх телевізорів, який може заряджатися від WiFi.

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Крім того, любителям собак пообіцяли розумні нашийники, які зможуть відстежити здоров'я та ігри вихованця, незалежно від довжини його вовни.

Але це не єдині незвичайні чи навіть дивні речі, які продемонструвала виставка CES-2022.

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Нижче ми зібрали ТОП-8 екстравагантних технологій, які показали розробники у січні цього року.

Круглий смартфон ламає стереотипи

Компанія Dtoor відповіла на мрію користувача про круглий телефон, заявивши, що він ламає стереотипи та підкреслює індивідуальність.

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Телефон Cycle 2.0 буде працювати на базі Android 10. Він також оснащений подвійним роз'ємом для навушників, щоб користувачі могли ділитися улюбленою музикою та кабелем USB Type-C.

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Режим довільної форми дозволить змінювати розмір будь-якої програми, переміщати його робочим столом або навіть збільшувати його, щоб повністю заповнити екран.

Такий режим буде особливо корисний для фотографій та відео, запевняють розробники, наголошуючи, що новий дизайн телефону призначений для спонтанних та неординарних людей.

ТБ з можливістю закупитись у мультивсесвіті

Samsung запланував велику підтримку NFT, починаючи з лінійки телевізорів 2022 року.

Компанія представила перший у світі провідник NFT та агрегатор торгових майданчиків на основі Smart-TV.

Платформа дозволить користувачам переглядати, купувати та відображати улюблені витвори мистецтва, сидячи перед телевізором.

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Samsung запевнив, що інтелектуальна функція калібрування на телевізорах автоматично налаштує параметри дисплея відповідно до встановлених значень творця.

Отже, куплений віртуальний об'єкт можна буде продемонструвати гостям із справжньою якістю зображення, обіцяє розробник.

Навушники, що вбивають коронавірус

На виставці CES 2022 було представлено ще один дивовижний гібридний пристрій, який може задовольнити потреби в звукі, так і допомогти зберегти дихальні шляхи.

Airvida E1 позиціонується як "перший у світі очисник повітря із вбудованими навушниками".

Пристрій має шийний обід, а його додаткове обладнання упаковане в портативний очисник повітря, побудований за технологією Eco Ion Breathing Pathway.

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Ця технологія очищення повітря призначена для боротьби з сумішшю бактерій, що знаходяться в повітрі, пилку, алергенів і навіть частинок патогенів.

Розробники запевняють, що Airvida E1 виробляє "негативні іони навколо особи користувача, які можуть зруйнувати вуглеводневий зв'язок коронавірусу та інактивувати його".

Портативний програвач для платівок

Victrola представила перший у світі портативний програвач, що перезаряджається, так що любителі вінілу тепер можуть насолоджуватися улюбленими записами на льоту.

Вбудований акумулятор Revolution Go, що перезаряджається, забезпечує до 12 годин безперервної роботи.

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Програвач оснащений вбудованим динаміком Bluetooth зі стереозвуком та пасивним басовим випромінювачем. Також йому зробили антивібраційний корпус та обіцяють "кристально чистий звук".

Поряд з антивібраційною технологією в комплект входить силіконовий килимок, що забезпечує ще один рівень захисту від подряпин на вінілі.

Лампочка для контролю серцевого ритму

Sengled, компанія з виробництва інтелектуального освітлення, анонсувала подвійну лампочку Wi-Fi/Bluetooth із вбудованим моніторингом здоров'я.

Вона буде відстежувати ваш сон, а також частоту серцевих скорочень та температуру тіла. Вона може навіть визначити, чи не впала людина, яка живе на самоті.

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Продукт все ще перебуває на стадії розробки, лампочку запустять у виробництво у четвертому кварталі 2022 року.

Розумний тримач для туалетного паперу

Розумний тримач туалетного паперу від компанії Homeplenish стежить за його використанням, а потім автоматично замовляє більше з вашого облікового запису Amazon.

Його алгоритм може автоматично пророкувати, коли вам знадобиться більше. Він також враховує час доставки та розраховує терміни повторного замовлення.

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Homeplenish пропонує свої технології у двох формах: інтелектуальний утримувач вежі для вашої кухні та шпиндель Tissue Spindle для вашої ванної кімнати.

Вони виглядають як будь-який інший традиційний утримувач, але оснащені рядом датчиків для відстеження використання.

Авто, що використовує "електронне чорнило"

Цього року BMW здивувала, представивши E-Ink як технологію фарбування авто. Його можна перемикати одним натисканням кнопки, і зовнішній колір перемикається із чорного на сірий чи білий.

Поверхневе покриття містить багато мільйонів мікрокапсул діаметром, еквівалентним товщині людського волосся, пояснили в компанії.

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Наразі це швидше дослідницький та дизайнерський проєкт, тому найближчим часом такі авто навряд чи з'являться у продажу.

Дихаючий корпус для настільних ПК

CyberPowerPC продемонструвала новий концептуальний корпус під кодовою назвою Kinetic. Це настільний корпус формату ATX із інтелектуальною системою вентиляції на передній панелі.

Корпус Kinetic використовує "інтелектуальний повітряний потік" з 18 вентиляційними отворами, що індивідуально керуються.

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Корпус вимірюватиме температуру системи кожні п'ять секунд і закриватиме або відкриватиме вентиляційні отвори при необхідності.

Очікується, що CyberPowerPC випустить корпус Kinetic цього року за стартовою ціною 250 доларів.

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