В плену у космоса: космические туристы снова не смогли вернуться на Землю

Возвращение частного экипажа на Землю откладывается из-за плохой погоды

Туристы проведут на МКС на шесть дней больше / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый в мире полностью частный экипаж на Международной космической станции должен подождать как минимум еще один день, чтобы покинуть орбитальную лабораторию, после неудачной попытки вернуться на Землю в субботу, 23 апреля.

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NASA, SpaceX и компания Axiom Space, которая поддерживает частную миссию Ax-1, отменили планы по отстыковке SpaceX Dragon с экипажем из четырех человек из-за недопустимо сильного ветра в месте приводнения у побережья Флориды, пишет space.com.

Расстыковка теперь запланирована на 03:55 25 апреля, а приводнение должно состояться в понедельник в 20:00 по Киеву.

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Команда "гражданских космонавтов" отправилась на МКС 8 апреля и должна была вернуться на Землю 19 апреля. Однако их возвращение было перенесено в очередной раз. В общей сложности они проведут на орбите на шесть дней больше.

В состав экипажа вошли:

Ларри Коннор, американский предприниматель

Эйтан Стиббе, израильский бизнесмен

Марк Пэти, канадский инвестор

Майкл Лопес-Аллегриа, бывший астронавт NASA, вице-президент Axiom

Отметим, что NASA уверяет, что, несмотря на форс-мажор, всем членам экипажа МКС хватает запасов продовольствия. Напомним, что вместе с космическими туристами на МКС сейчас находится 11человек.

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Кстати, Илон Маск отправил в космос тайный шпионский спутник США. Трансляцию запуска прервали, чтобы не выдать секретные данные о будущей работе спутника.