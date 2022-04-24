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У полоні космосу: космічні туристи знову не змогли повернутись на Землю

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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24 квітня, 11:17
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Повернення приватного екіпажу на Землю відкладається через погану погоду
Туристи проведуть на МКС на шість днів більше
Туристи проведуть на МКС на шість днів більше / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший у світі повністю приватний екіпаж на Міжнародній космічній станції повинен почекати щонайменше ще один день, щоб залишити орбітальну лабораторію, після невдалої спроби повернутися на Землю у суботу, 23 квітня .

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NASA, SpaceX та компанія Axiom Space, яка підтримує приватну місію Ax-1, відмінили плани по відстиковці SpaceX Dragon з екіпажем із чотирьох людей через неприпустимо сильний вітер у місці приведення біля узбережжя Флориди, пише space.com.

Розстикування тепер заплановано на 03:55 25 квітня, а повінь має відбутися у понеділок о 20:00 за Києвом.

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Команда "цивільних космонавтів" вирушила на МКС 8 квітня і мала повернутися на Землю 19 квітня. Проте їх повернення було перенесено вкотре. Загалом вони проведуть на орбіті на шість днів більше.

До складу екіпажу увійшли:

  • Ларрі Коннор, американський підприємець
  • Ейтан Стіббе, ізраїльський бізнесмен
  • Марк Петі, канадський інвестор
  • Майкл Лопес-Алегріа, колишній астронавт NASA, віце-президент Axiom

Зазначимо, що NASA запевняє, що, незважаючи на форс-мажор, всім членам екіпажу МКС вистачає запасів продовольства. Нагадаємо, що всього з космічними туристами на МКС зараз перебуває 11 людей.

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До речі, Ілон Маск відправив у космос таємний шпигунський супутник США. Трансляцію запуску перервали, щоб не видати секретних даних про майбутню роботу супутника.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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