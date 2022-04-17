Илон Маск отправил в космос тайный шпионский спутник США

Трансляцию запуска прервали, чтобы не выдать секретные данные о будущей работе спутника

Falcon 9 совершил еще одну успешную миссию / Фото: REUTERS

Сегодня космическая компания Илона Маска SpaceX запустила тайный спутник-шпион для Национального разведывательного управления США (NRO).

Традиционно запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем NROL-85 показывали в прямом эфире, но прервали ее сразу после приземления Falcon 9 по запросу NRO из-за секретного характера миссии.

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Тем временем верхняя ступень Falcon 9 продолжила свой путь на орбиту, где в итоге развернет спутник NROL-85, сообщает space.com.

Возможно, спутник будет делать снимки территории Украины, чем сейчас занимается частная компания Maxar, но у нее не хватает мощностей, чтобы удовлетворять своего главного заказчика – Национальное разведывательное управление США.

Сегодняшний запуск был 14-м у SpaceX в 2022 году и вторым чуть более чем за неделю. 8 апреля Falcon 9 запустил Ax-1, первую в истории частную миссию на Международную космическую станцию.