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Тагил на орбите: в России запатентовали ракету для туристических полетов в космос

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 ноября, 13:30
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Россия планирует отправлять туристов в космос на собственной ракете и уже даже запатентовала суборбитальный корабль для полетов космических туристов и высотных прыжков с парашютом
Российских туристов пока еще не было в космосе
Российских туристов пока еще не было в космосе

Космический туризм набирает все больше популярности в мире. Правда, не все согласны платить сумасшедшие деньги за полет. Вот недавно Том Хэнкс отказался от предложения миллиардера слетать в космос.

Тем не менее, в России верят в успех таких полетов и намерены составить конкуренцию Virgin Galactic и Blue Origin.

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"Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и другого", – говорится в патенте.

Согласно патенту, участники полета будут находиться вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве, что позволит им "ощутить через скафандр вакуум космического пространства".

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Астронавт в открытом космосе
Астронавт в открытом космосе / Фото: Pixabay

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Разработчики утверждают, что максимальная скорость корабля при снижении за счет конструкции не превысит 1 км/с, поэтому тепловые нагрузки будут незначительными, пишет ТАСС.

Кроме этого, туристы смогут совершить прыжок с парашютом с высоты 100 км. Для этого, согласно документации, ему нужно будет воспользоваться катапультным креслом или просто оттолкнуться от корабля ногами.

Кстати, ранее принц Уильям раскритиковал космический туризм. Герцог Кембриджский призвал не пытаться найти другое место, где можно было бы жить.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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