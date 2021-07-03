S.T.A.L.K.E.R. 2 для PC по предзаказу будет с подарками для фанатов

Некоторые магазины уже объявили о возможности предзаказа физических изданий ожидаемой игры STALKER 2, при чем на выбор будут доступны три варианта с разными бонусами. За любой предзаказ вы получите особые скины для брони и оружия, дополнительный контент и значки для мультиплеера. Подробная информация доступна в официальном Twitter STALKER 2.

Пока что доступны:

Стандартное издание. Набор включает в себя:

Цена – $ 59.99 (1643 грн)

карту Зоны

нашивки кланов

военный жетон сталкера

брелок-мультитул с огнивом

коллекционную фигурку

артбук

постер

стилбук с особым артом

цифровой Deluxe-контент

Цена – $ 79.99 (2190 грн)

Ultimate Edition Pack / Фото: stalker2.com

Реклама

Ultimate издание. Вариант для настоящих сталкеров, в котором вы найдёте всё что было в предыдущих изданиях и ряд очень ценных дополнений:

настольная лампа-артефакт

сталкерский рюкзак

все будущие DLC

стилбук с особым артом для Ultimate-издания

Но и заплатить за такой набор придётся $ 179.99 (4929 грн).

Чуть позже появится ещё одна, лимитированная версия, но пока что информации о ней мало. Можно лишь предположить, что Limited Edition обойдётся фанатам ещё дороже и будет содержать что-то абсолютно уникальное.