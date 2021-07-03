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S.T.A.L.K.E.R. 2 для PC по предзаказу будет с подарками для фанатов

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
3 июля, 16:02
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Все кто сделал предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 получат подарки от разработчиков. Пока что доступны три набора.
Stalker 2 - открыт предзаказ
Stalker 2 - открыт предзаказ / Фото: Сегодня

Некоторые магазины уже объявили о возможности предзаказа физических изданий ожидаемой игры STALKER 2, при чем на выбор будут доступны три варианта с разными бонусами. За любой предзаказ вы получите особые скины для брони и оружия, дополнительный контент и значки для мультиплеера. Подробная информация доступна в официальном Twitter STALKER 2.

Пока что доступны:

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Standard Edition Pack
Standard Edition Pack / Фото: stalker2.com

Стандартное издание. Набор включает в себя:

  • игру
  • письмо от разработчиков
  • набор стикеров
  • цифровой контент
  • стилбук с артом
  • сувенирный Пропуск в Зону

Цена – $ 59.99 (1643 грн)

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Collecror's Edition Pack
Collecror's Edition Pack / Фото: stalker2.com

Коллекционное издание. Набор включает в себя Стандартное издание и дополнительные бонусы:
  • карту Зоны
  • нашивки кланов
  • военный жетон сталкера
  • брелок-мультитул с огнивом
  • коллекционную фигурку
  • артбук
  • постер
  • стилбук с особым артом
  • цифровой Deluxe-контент

Цена – $ 79.99 (2190 грн)

Ultimate Edition Pack
Ultimate Edition Pack / Фото: stalker2.com

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Ultimate издание. Вариант для настоящих сталкеров, в котором вы найдёте всё что было в предыдущих изданиях и ряд очень ценных дополнений:

  • настольная лампа-артефакт
  • сталкерский рюкзак
  • все будущие DLC
  • стилбук с особым артом для Ultimate-издания

Но и заплатить за такой набор придётся $ 179.99 (4929 грн).

Чуть позже появится ещё одна, лимитированная версия, но пока что информации о ней мало. Можно лишь предположить, что Limited Edition обойдётся фанатам ещё дороже и будет содержать что-то абсолютно уникальное.

Ранее мы уже писали о том, что обнародована дата выхода и новый трейлер STALKER 2.

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Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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