S.T.A.L.K.E.R. 2 для PC по предзаказу будет с подарками для фанатов

Некоторые магазины уже объявили о возможности предзаказа физических изданий ожидаемой игры STALKER 2, при чем на выбор будут доступны три варианта с разными бонусами. За любой предзаказ вы получите особые скины для брони и оружия, дополнительный контент и значки для мультиплеера. Подробная информация доступна в официальном Twitter STALKER 2.
Пока что доступны:
Стандартное издание. Набор включает в себя:
- игру
- письмо от разработчиков
- набор стикеров
- цифровой контент
- стилбук с артом
- сувенирный Пропуск в Зону
Цена – $ 59.99 (1643 грн)
- карту Зоны
- нашивки кланов
- военный жетон сталкера
- брелок-мультитул с огнивом
- коллекционную фигурку
- артбук
- постер
- стилбук с особым артом
- цифровой Deluxe-контент
Цена – $ 79.99 (2190 грн)
Ultimate издание. Вариант для настоящих сталкеров, в котором вы найдёте всё что было в предыдущих изданиях и ряд очень ценных дополнений:
- настольная лампа-артефакт
- сталкерский рюкзак
- все будущие DLC
- стилбук с особым артом для Ultimate-издания
Но и заплатить за такой набор придётся $ 179.99 (4929 грн).
Чуть позже появится ещё одна, лимитированная версия, но пока что информации о ней мало. Можно лишь предположить, что Limited Edition обойдётся фанатам ещё дороже и будет содержать что-то абсолютно уникальное.
Ранее мы уже писали о том, что обнародована дата выхода и новый трейлер STALKER 2.