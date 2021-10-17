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Российская съемочная группа успешно вернулась на Землю из космоса

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 октября, 09:05
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Киноэкпипаж, в который входят космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, успешно приземлился в Казахстане в 7:35 по киевскому времени
Экипаж Союз МС-18 успешно вернулся на Землю
Экипаж Союз МС-18 успешно вернулся на Землю / Фото: Twitter

Кстати, во время подготовки к возвращению на Землю корабль Союз МС-18 случайно развернул МКС, из-за чего орбитальная станция вышла из строя на некоторое время.

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Пересильд и Шипенко прибыли на МКС для сьемок первого в истории фильма в космосе. А космонавт Новицкий сыграл в картине эпизодическую роль. Они пробыли на орбите 12 суток.

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Жанр фильма "Вызов" – космическая драма. Согласно сюжету киноленты, женщина-врач в течение месяца вынуждена готовиться к полету в космос, чтобы спасти жизнь астронавту, находящемуся на МКС.

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Ранее мы писали, что NASA успешно запустило первый в истории зонд по изучению троянских астероидов. Сегодня стартовала 12-летняя миссия нового астероидного зонда NASA, получившего имя "Люси". Зонд отправится изучать скопления астероидов вокруг Юпитера, известных как троянские.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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