Еще 11 украинцев вылетели в Антарктиду: чем они будут заниматься в вечной мерзлоте

Из Украины на станцию ​​"Академик Вернадский" отправился отряд сезонной экспедиции из 11 специалистов: семи ученых и четверых инженеров

Украинские полярники вылетели в Антарктиду / Фото: НАНЦ

Украинские специалисты вылетели из Украины в Чили сегодня, 4 февраля 2022 года, откуда отправятся на ледяной материк.

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Ученые и специалисты выполнят целый пласт подготовительных работ до прибытия корабля "Ноосфера" с полезными грузами для станции в Антарктиду.

Команда ученых

биолог Артем Джулай

специалист по съемкам антарктической растительности дроном Юрий Шепет,

гидрохимик Александр Яровой

метеоролог Анастасия Чигарева

геолог Сергей Кадурин

магнитометрист Юрий Сумароков

геофизик Александр Колосков.

К команде инженеров заранее присоединились зимовщики будущей 27-й УАЭ. Именно в этом сезоне планируется заменить старые дизельные двигатели новыми, и тут нужны специалисты:

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дизелист Юрий Лышенко

механик Максим Билоус

Также в составе технической команды будут работать:

специалист компании "Шнейдер Электрик" Игорь Пономарев

высококвалифицированный сантехник Андрей Кривцун

Пономарев должен подключить шкафы управления, автоматику и электронику дизель-генераторов, и будет вовлечен в монтаж системы заземления для главного здания станции и дизельной.

Кривцун присоединится к работам по полной замене трубопроводов системы пресного и соленого водоснабжения и системы отопления главного здания станции. Те не менялись с 1970-х, когда станция еще принадлежала Британии.

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Также будут заменены радиаторы отопления и автоматика терморегулирования.

Планируется, что сезонная экспедиция будет работать на Вернадском в течение нескольких месяцев.

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