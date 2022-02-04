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СЕГОДНЯ Техно

Еще 11 украинцев вылетели в Антарктиду: чем они будут заниматься в вечной мерзлоте

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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4 февраля, 17:58
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Из Украины на станцию ​​"Академик Вернадский" отправился отряд сезонной экспедиции из 11 специалистов: семи ученых и четверых инженеров
Украинские полярники вылетели в Антарктиду
Украинские полярники вылетели в Антарктиду / Фото: НАНЦ

Украинские специалисты вылетели из Украины в Чили сегодня, 4 февраля 2022 года, откуда отправятся на ледяной материк.

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Ученые и специалисты выполнят целый пласт подготовительных работ до прибытия корабля "Ноосфера" с полезными грузами для станции в Антарктиду.

Команда ученых

  • биолог Артем Джулай
  • специалист по съемкам антарктической растительности дроном Юрий Шепет,
  • гидрохимик Александр Яровой
  • метеоролог Анастасия Чигарева
  • геолог Сергей Кадурин
  • магнитометрист Юрий Сумароков
  • геофизик Александр Колосков.

К команде инженеров заранее присоединились зимовщики будущей 27-й УАЭ. Именно в этом сезоне планируется заменить старые дизельные двигатели новыми, и тут нужны специалисты:

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  • дизелист Юрий Лышенко
  • механик Максим Билоус

Также в составе технической команды будут работать:

  • специалист компании "Шнейдер Электрик" Игорь Пономарев
  • высококвалифицированный сантехник Андрей Кривцун

Пономарев должен подключить шкафы управления, автоматику и электронику дизель-генераторов, и будет вовлечен в монтаж системы заземления для главного здания станции и дизельной.

Кривцун присоединится к работам по полной замене трубопроводов системы пресного и соленого водоснабжения и системы отопления главного здания станции. Те не менялись с 1970-х, когда станция еще принадлежала Британии.

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Также будут заменены радиаторы отопления и автоматика терморегулирования.

Планируется, что сезонная экспедиция будет работать на Вернадском в течение нескольких месяцев.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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