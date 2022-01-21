Украина – в списке угроз: Часы Судного дня встали за 100 секунд до ядерной зимы

Часы Судного дня пока оставили на отметке в 100 секунд до Апокалипсиса / Фото: Getty Images

Среди угроз 2022 года называют Украину как потенциально горячую точку, Россию, Китай, Иран и климатические изменения.

Читайте также: За 100 секунд до ядерной зимы: часы Cудного дня остановились

Реклама

Кроме того, человечество могут уничтожить суперсолдаты, биологическое оружие и фейки, из-за которых мы не можем эффективно бороться с пандемиями, пишет The Bulletin.

Что такое Часы Судного дня

Бюллетень ученых-атомщиков, который и создал в 1947 году "Часы Судного дня", основал Альберт Эйнштейн и ученые Чикагского университета. Часы предупреждают об опасностях для планеты.

Реклама

Читайте также: Ученые не стали переводить часы Cудного дня

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров "Бюллетеня" и ученые, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии.

Реклама

Часы находились на критических отметках до конца света с 2019 года. В 2020 году их перевели на 20 секунд вперед. В 2022 они угрожали пойти еще дальше, в том числе из-за угроз нашей стране.

Украина как горячая точка

Фото Getty Images

В перечне потенциальных 2022 эксперты объявили ситуацию в Украине. Из-за риска вторжения России стрелки символических часов собирались сдвинуть еще дальше.

Читайте также: Болезненные санкции и заморозка активов: в ЕС пригрозили России

Однако в последний момент ученые сделали поправку на действия США, которые пытаются остановить эскалацию войны.

"Украина остается потенциальной горячей точкой, а развертывание российских войск на границе усиливает повседневную напряженность", – говорится в материале.

Отдавая должное попыткам американцев бороться с возможными международными угрозами, ученые все же заявили, что Байден и его администрация делают недостаточно.

Китай и ядерная угроза

Фото Pixabay

Еще одним вызовом называют Китай, стабилизации отношений с которым американцам пока добиться не удалось.

Одним из основных рисков, помимо Пекина, называют ядерную угрозу, где в центре внимания находится Иран, активно обогащающий уран. Включиться могут и его соседи на Ближнем Востоке.

Читайте также: Секретный запуск и запрет ООН: Иран тайно отправил ракету в космос

Неограниченная ядерная и ракетная экспансия Северной Кореи и пока безуспешные попытки возродить ядерную сделку с Ираном усугубляют растущую опасность.

Гонка вооружений в космосе

Также среди угроз для человечества называют изменения климата. Например, Китай и Россия постоянно пытаются подобраться поближе к спутникам США.

Пекин однажды даже попытался захватить один космическим аппаратом с роботизированной рукой.

Читайте также: Спутники Илона Маска могут сбить: Китай пожаловался ООН на угрозу от Starlink

Тут России припомнили уничтоженный старый спутник в ходе испытаний новой ракеты. Его обломки, напомним, попали в орбиту МКС, из-за чего астронавтам пришлось спрятаться в свои капсулы.

В целом вокруг Земли вращается более 300 млн объектов космического мусора, что может закончиться столкновениями. Кроме того, планета может обрасти кольцами из такого мусора.

Коронавирус не побежден

Фото Pixabay

Ученых беспокоит продолжающаяся пандемия COVID-19, хотя развитые страны улучшили меры реагирования в 2021 году, но ответные меры оставались "совершенно недостаточными".

Читайте также: На пороге нового локдауна: когда ужесточат карантин из-за "Омикрона" и кто под угрозой

Планы по быстрому глобальному распространению вакцин рухнули, в результате чего более бедные страны остались в значительной степени непривитыми.

Фото Getty Images

Это позволило новым вариантам вируса SARS-CoV-2 закрепиться, что увеличивает риски новых волн и серьезных опасных мутаций, предупреждают ученые.

Биооружие и суперсолдаты

Фото Wikimedia Commons

В мире началась новая гонка биологических вооружений. Так, Россия и Северная Корея обладают активными программами биологического оружия. Исследования проводят Китай и Иран.

Читайте также: КНДР разрабатывает биологическое оружие – The Washington Post

Террористические организации, например, Аль-Каида и ИГИЛ, также заявляют о своей решимости использовать новый вид оружия.

В этой сфере еще одной угрозой могут стать генетические ножницы, открытые в 2012 году и сегодня широко распространенные.

Фото Wikipedia

Читайте также: Дизайнеры человеческого генома: что такое Crispr/Cas и как скоро ученые начнут менять ДНК пока нерожденых детей

Государства ищут способы создания суперсолдат, персонализации медицины, повышения эффективности человека, улучшения генной терапии и синтеза биологии, что также новый вызов.

Земля теплеет, выбросы не сокращают

Фото Pixabay

Очень серьезной проблемой остаются климатические изменения. Во многих странах по-прежнему существует проблема с сокращением выбросов парниковых газов, говорят эксперты.

Читайте также: Теплый рекорд в полярную ночь: в Гренландии зафиксировали аномалию

Китай и Индия, например, обещали отказаться от использования угля только в 2060 и 2070 годах, а развитые страны снова не выполнили обязательства по предоставлению необходимой поддержки.

Мы уже писали ранее, что ледники Антарктиды тают, и не меньшей угрозой является повышение температуры на планете.

Так, уже совсем скоро в целом ряде стран люди просто не смогут работать днем на улице из-за сильной жары.

Фейки все еще на коне

Еще одной угрозой для Земли называют фейки

Информационная экосистема в 2021 году фактически была коррумпирована и атакована дезинформацией.

Читайте также: Прогнозы протестов: США научили ИИ предсказывать политические перевороты

Например, в 2021 волны лжи из Интернета убедили значительную часть американской общественности, что Джо Байден не выиграл президентские выборы в США в 2020 году.

Продолжающиеся усилия по развитию этой версии угрожают подорвать будущие выборы в США, а следовательно, и влияние американцев на другие мировые угрозы.

Читайте также: Холокост и нацизм в США: Facebook заработал сотни тысяч долларов на антивакс-рекламе

Во всем мире также гуляют волны фейков, связанных с COVID-19, что подрывает способность медицины и науки добиваться более высоких показателей вакцинации.

"Часы остаются как никогда близкими к апокалипсису. Мир застрял в чрезвычайно опасном моменте", – резюмируют ученые.

Решение держать часы на отметке 100 секунд до полуночи – это предупреждение: человечество на пороге гибели и ему нужно сделать шаг назад, подчеркнули они.