Прогнозы протестов: США научили ИИ предсказывать политические перевороты

Алгоритмы смогут предугадывать политические беспорядки в разных странах мира так, подобно прогнозам погоды, обещают специалисты.
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После нападения на Капитолий 6 января 2021 года инженеры изменили модель программы CoupCast, чтобы предсказать следующие подобные беспорядки в США, пишет The Washington Post.
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Ранее ее работа концентрировалась на тех государствах, где такие беспорядки случаются чаще. Как пример уязвимых демократий специалисты приводят Украину и Турцию.
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Новая модель программы анализирует больше переменных, таких как:
- демократическая история страны;
- демократический "откат";
- экономические колебания;
- уровни социального доверия;
- сбои в работе транспорта;
- неустойчивость погоды и другие.
Организация PeaceTech Lab из округа Колумбия в 2022 году также перезапустит Ground Truth, которая использует ИИ для прогнозирования насилия, связанного с выборами.
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Американцы таким образом надеются предсказать возможные политические кризисы, которые, по текущим прогнозам, могут усилиться в США к выборам 2024 года.
Скептики в то же время предупреждают: инструменты прогнозирования могут использоваться для оправдания подавления мирных протестов и в других странах.
Издание уточняет, что Пентагон, ЦРУ и Государственный департамент США уже использует ИИ для прогнозирования переворотов во всем мире.
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А в декабре 2021 года военные специалисты разработали программу, прогнозирующую, какие действия США могут расстроить Китай.
Контекст.
- Ранее мы писали о том, как технологии могут изменить мир в 2022 году и станет ли он похож на фантастические фильмы.
- Кроме того, японцы в конце 2021 года создали дронов, которых, по их словам, невозможно угнать, чтобы взломать.