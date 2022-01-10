Прогнозы протестов: США научили ИИ предсказывать политические перевороты

Страх политического переворота в США привел к тому, что американцы усилили свою работу над программами прогнозирования беспорядков в стране

ИИ научили предсказывать протесты, как погоду / Фото: Getty Images, Pixabay

Алгоритмы смогут предугадывать политические беспорядки в разных странах мира так, подобно прогнозам погоды, обещают специалисты.

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После нападения на Капитолий 6 января 2021 года инженеры изменили модель программы CoupCast, чтобы предсказать следующие подобные беспорядки в США, пишет The Washington Post.

Ранее ее работа концентрировалась на тех государствах, где такие беспорядки случаются чаще. Как пример уязвимых демократий специалисты приводят Украину и Турцию.

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Новая модель программы анализирует больше переменных, таких как:

демократическая история страны;

демократический "откат";

экономические колебания;

уровни социального доверия;

сбои в работе транспорта;

неустойчивость погоды и другие.

Организация PeaceTech Lab из округа Колумбия в 2022 году также перезапустит Ground Truth, которая использует ИИ для прогнозирования насилия, связанного с выборами.

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Американцы таким образом надеются предсказать возможные политические кризисы, которые, по текущим прогнозам, могут усилиться в США к выборам 2024 года.

Скептики в то же время предупреждают: инструменты прогнозирования могут использоваться для оправдания подавления мирных протестов и в других странах.

Издание уточняет, что Пентагон, ЦРУ и Государственный департамент США уже использует ИИ для прогнозирования переворотов во всем мире.

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А в декабре 2021 года военные специалисты разработали программу, прогнозирующую, какие действия США могут расстроить Китай.

Контекст.