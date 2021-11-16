Обломки от ракеты, которую россияне испытывали на низкой околоземной орбите, вынудили экипаж МКС временно эвакуироваться в убежище. И эти обломки останутся в космосе

Новообразованный мусор будет угрожать космическим исследователям годами / Фото: Pixabay

В NASA заявляют, что испытания противоспутниковой ракеты от РФ поставили под угрозу Международную космическую станцию. Ранее стало известно, что из-за действий Москвы экипаж МКС готовится к эвакуации.

В результате испытаний ракеты на низкой околоземной орбите образовалось поле обломков, которое будет представлять опасность для космической деятельности еще много лет, передает Reuters.

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Экипаж космической станции из семи человек – четыре американских астронавта, немецкий астронавт и два российских космонавта – пришлось эвакуировать.

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Они были вынуждены прятаться в своих стыкованных капсулах космического корабля в течение двух часов после испытания.

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Исследовательская лаборатория на высоте около 402 км над Землей продолжала проходить через скопление обломков или около них каждые 90 минут, но позже экипаж смог вернуться на МКС.

При этом люки нескольких модулей пришлось закрыть в целях безопасности.

"НАСА продолжит наблюдение за обломками в ближайшие дни и в дальнейшем, чтобы обеспечить безопасность нашей команды на орбите", – сказал в заявлении глава НАСА Билл Нельсон.

Российские военные ситуацию не комментировали. Роскосмос в Твиттер заверил, что станция находится в "зеленой зоне", а орбита объекта, чьи осколки привели к временной эвакуации экипажа, уже сместилась.

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В Reuters считают, что Москва "преуменьшает опасность" от своих действий. Позже Роскосмос заверил, что всегда ставит безопасность в приоритет.

Ракета, выпущенная Москвой по одному из ее собственных спутников, породила более 1500 единиц "отслеживаемого орбитального мусора", говорится в заявлении Космического командования США.

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Со временем они же, вероятно, породят сотни тысяч более мелких фрагментов.

"Россия продемонстрировала сознательное пренебрежение вопросами безопасности, защиты, стабильности и долгосрочной устойчивости космической области для всех стран", – сказал командующий космическим командованием генерал армии США Джеймс Дикинсон.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил ракетные испытания как "безрассудные и безответственные".

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что испытания показали необходимость твердо установить нормы поведения в космосе.