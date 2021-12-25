Машина времени с золотыми сотами: самый мощный телескоп в мире запустили в космос

Телескоп Уэбба отправили в космос / Фото: Wikipedia

Самый мощный телескоп в мире – Джеймса Уэбба – наконец запускают в космос – последнее время старта запланировано на 14:25 по Киеву, в субботу 25 декабря.

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Уэбба, который по мощности в 100 раз обгоняет знаменитый Hubble, будет крутиться вокруг Солнца и наблюдать свет первых звезд и галактик.

Фактически, телескоп заглянет в прошлое нашей Вселенной – более 13,5 лет назад, и это изменит взгляд на космологию заверяют ученые. Почему он так важен?

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Каким будет полет: трансляция

Место запуска Уэбба – космодром Куру во Французской Гвиане. Телескоп отправился в космос на борту ракеты Ariane 5.

Его отправят в так называемую вторую точку Лагранжа, откуда на него будут воздействовать гравитация Земли и Солнца, постоянно удерживая в 1,5 млн километров от планеты.

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В субботу у команды есть всего лишь 30-минутное окно с нормальной погодой (без сильного ветра и возможных молний).

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Это также момент, когда ось нашей планеты наклонена в правильную сторону. После запуска телескопу ждет путь длиной в 29 дней. Инструменты и теплозащитный экран он развернет по дороге.

Машина времени в космосе

Уэбба в каком-то смысле можно назвать машиной времени: согласно астрономии, чем дальше от нас располагаются объекты, тем они старше, ведь свету нужно время, чтобы добраться до Земли.

Таким образом, изображения, которые соберет сверхмощный телескоп, придут к нам из прошлого и покажут историю Вселенной от самого ее создания.

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Ученые даже проиллюстрировали, насколько разными будут снимки Hubble и Уэбба.

Так, с помощью Hubble астрономы рассмотрели галактику, свет от которой шел 13,4 миллиарда лет, но она сама находится примерно в 45 млрд лет от Земли.

Телескоп Уэбба позволит увидеть еще более давнее прошлое этой галактики, ближе к созданию самой Вселенной.

Миллиарды долларов без шанса на ремонт

Космический телескоп James Webb – самый большой и дорогой в истории. Его вес – 6,2 тонны, а общая стоимость – $10 млрд.

Над Уэбба работали более 300 университетов, организаций и компаний из 29 штатов США и 14 стран.

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На разработку ушло около 20 лет, а проработает он около 5-10 лет, если все пойдет, как надо.

Дело в том, что сверхмощный телескоп буквально напичкан всевозможной техникой, но в этом и его слабая сторона.

Уэбба пришлось сложить внутри ракеты, а разворачиваться его зеркала и техника будут уже в космосе.

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Кроме того, аппарат будет вращаться вокруг Солнца на огромном расстоянии для людей от Земли. Починить его, если что-то сломается, будет практически невозможно.

В связи с этим его запуск откладывали уже несколько раз из-за плохой погоды.

"Соты" по 40 кг и теннисный корт в космосе

Кроме того, что новый телескоп в 100 раз мощнее Hubble, он также больше и легче, а его приборы — в семь раз чувствительнее.

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Уэбба размером с теннисный корт, а его золотое зеркало размером в 6,5 м - прорыв в космической отрасли. Для сравнения, зеркало Hubble – 2,4 метра.

Золотое зеркало нового телескопа состоит из 18 шестигранных сегментов по 1,32 метра, которые развернутся на орбите. Масса зеркала в каждом сегменте — 20 кг, но масса сегмента в вместе с техникой – 40 кг.

Золото для экзопланет

Лицевая сторона зеркала действительно покрыта тонким слоем золота. Металл выбрали из-за способности эффективно отражать инфракрасное излучение, которое мы ощущаем как тепло.

Золотое зеркало нужно для изучения малых тел, например, экзопланет.

Уэбб может собрать видимый свет, ультрафиолет и инфракрасный свет, в то время как человеческий глаз улавливает только видимый, но в первую очередь он инфракрасный.

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Когда мы видим далекие галактики с помощью телескопа Hubble, они представляют собой что-то вроде красных блесток. Самый мощный телескоп увидит этот древний свет гораздо дальше.

Жизнь на других планетах

Уэбба способен, помимо наблюдения за рождением галактик, обнаруживать воду, CO, CO2 и метан.

Ученые заявляют, что новый телескоп может обнаружить признаки жизни на других планетах всего за 60 часов.

Любой исследователь может подать заявку на использование телескопа при условии, что его проект пройдет экспертную оценку.

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Например, планеты с газовыми карликами могут способствовать появлению жизни, но ни одного мини-Нептуна в Солнечной системе нет.

Уэбб сможет обнаружить аммиак около шести газовых карликовых планет всего за несколько своих витков.