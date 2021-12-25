Машина часу із золотими сотами: найпотужніший телескоп у світі запустили в космос

Телескоп ім. Вебба відправили в космос / Фото: Wikipedia

Найпотужніший телескоп у світі – ім. Джеймса Вебба – нарешті запускають у космос – останній час старту заплановано на 14:25 за Києвом, у суботу 25 грудня.

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Телескоп ім. Вебба, який за потужністю в 100 разів обганяє знаменитий Hubble, обертатиметься навколо Сонця та спостерігатиме світло перших зірок і галактик.

Фактично, телескоп зазирне у минуле нашого Всесвіту – понад 13,5 млрд років тому, і це змінить погляд на космологію, запевняють вчені. Чому він такий важливий?

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Яким буде політ: трансляція

Місце запуску "Вебба" – космодром Куру у Французькій Гвіані. Телескоп вирушив у космос на борту ракети Ariane 5.

Його відправлять до так званої другої точки Лагранжа, звідки на нього впливатимуть гравітація Землі та Сонця, постійно утримуючи в 1,5 млн кілометрів від планети.

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У суботу у команди є лише 30-хвилинне вікно з нормальною погодою (без сильного вітру та можливих блискавок).

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Це також момент, коли вісь нашої планети нахилена у правильний бік. Після запуску телескопу чекає шлях завдовжки 29 днів. Інструменти та теплозахисний екран він розгорне дорогою.

Машина часу у космосі

Тлескоп ім. Вебба в якомусь сенсі можна назвати машиною часу: згідно з астрономією, чим далі від нас розташовуються об'єкти, тим вони старші, адже світлові потрібен час, щоб дістатися Землі.

Отже, зображення, які збере надпотужний телескоп, прийдуть до нас з минулого та покажуть історію Всесвіту від його створення.

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Вчені навіть проілюстрували, наскільки різними будуть знімки Hubble та "Вебба".

Так, за допомогою Hubble астрономи роздивилися галактику, світло від якої йшло 13,4 млрд років, але вона сама перебуває приблизно за 45 млрд років від Землі.

Телескоп ім. Вебба дозволить побачити ще більш давнє минуле цієї галактики, ближче до створення самого Всесвіту.

Мільярди доларів без шансу на ремонт

Космічний телескоп James Webb – найбільший та найдорожчий в історії. Його вага – 6,2 тонни, а загальна вартість – $10 млрд.

Над "Веббом" працювали понад 300 університетів, організацій та компаній з 29 штатів США та 14 країн.

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На розробку пішло близько 20 років, а пропрацює він близько 5-10 років, якщо все піде, як треба.

Справа в тому, що надпотужний телескоп буквально нашпигований всілякою технікою, але в цьому і його слабка сторона.

Телескоп ім. Вебба довелося скласти всередині ракети, а розгортатися його дзеркала та техніка вже будуть у космосі.

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Крім того, апарат обертатиметься навколо Сонця на великій відстані для людей від Землі. Полагодити його, якщо щось зламається, буде практично неможливо.

У зв'язку з цим його запуск відкладали вже кілька разів через погану погоду.

"Соти" по 40 кг і тенісний корт у космосі

Крім того, що новий телескоп у 100 разів потужніший за Hubble, він також більший і легший, а його прилади — у сім разів чутливіші.

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Телескоп ім. Вебба розміром із тенісний корт, а його золоте дзеркало розміром 6,5 м – прорив у космічній галузі. Для порівняння, дзеркало Hubble – 2,4 метра.

Золоте дзеркало нового телескопа складається з 18 шестигранних сегментів по 1,32 метри, що розгорнуться на орбіті. Маса дзеркала в кожному сегменті – 20 кг, але маса сегмента разом з технікою – 40 кг.

Золото для екзопланет

Лицьова сторона дзеркала дійсно покрита тонким шаром золота. Метал вибрали через здатність ефективно відбивати інфрачервоне випромінювання, яке ми відчуваємо як тепло.

Золоте дзеркало необхідне для вивчення малих тіл, наприклад, екзопланет.

"Вебб" може зібрати видиме світло, ультрафіолет та інфрачервоне світло, тоді як людське око вловлює тільки видиме, але насамперед воно інфрачервоне.

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Коли ми бачимо далекі галактики за допомогою телескопа Hubble, вони є чимось на зразок червоних блискіток. Найпотужніший телескоп побачить це стародавнє світло набагато далі.

Життя на інших планетах

"Вебб" здатний, крім спостереження за народженням галактик, виявляти воду, CO, CO2 та метан.

Вчені заявляють, що новий телескоп може виявити ознаки життя на інших планетах лише за 60 годин.

Будь-який дослідник може подати заявку на використання телескопа за умови, що його проєкт пройде експертну оцінку.

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Наприклад, планети з газовими карликами можуть сприяти появі життя, але жодного міні-Нептуна у Сонячній системі немає.

"Вебб" зможе виявити аміак близько шести газових карликових планет лише за кілька своїх витків.