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Ілон Маск заговорив про ризики банкрутства SpaceX

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
1 грудня, 12:53
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"Криза" двигунів зорельотів представляє для SpaceX серйозні фінансові ризики, які можуть закінчитися крахом, вважає засновник компанії.
Маск попередив, що SpaceX може і збанкрутувати
Маск попередив, що SpaceX може і збанкрутувати

SpaceX необхідно найближчим часом наростити виробництво двигуна Raptor наступного покоління, інакше компанії може загрожувати банкрутство.

Потрібно досягти періодичності польоту Starship хоча б раз на два тижні 2022 року, заявив засновник компанії Ілон Маск, пише Space .

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Якщо серйозна глобальна рецесія висушить доступність капіталу, тоді як SpaceX втрачає мільярди на Starlink та Starship, банкрутство малоймовірне, але не виключене, підкреслив Маск.

Raptor стане двигуном Starship, величезного транспортного засобу, який SpaceX розробляє, щоб доставляти людей та вантажі на Місяць, Марс та інші планети.

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Для колонізації Марса може знадобитися 1000 таких транспортних засобів , що давно мріє сам Маск.

Нагадаємо, раніше NASA зняло ролик про майбутнє людства на інших планетах.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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