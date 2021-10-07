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Хьюстон, у нас перец! Астронавты NASA вырастили перец чили на МКС (фото)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
7 октября, 23:27
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Астронавтам на Международной космической станции удалось вырастить перец чили. Часть урожая они съедят прямо в космосе, а вторую отправят на Землю
Астронавты вырастили перец в космосе
Астронавты вырастили перец в космосе / Фото: NASA

Герой фантастического фильма "Марсианин" Марк Уотни шутил, что стал первым колонизатором, когда собрал урожай картофеля на "Красной планете". Астронавты американской части МКС могут похвастаться реальными достижениями.

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"Хьюстон, у нас перец", – в такой шутливой форме NASA сообщило об историческом достижении.

Чтобы опылять саженцы на орбите астронавты запускали вентиляторы, создавая легкий ветерок в условиях микрогравитации и условия для переноса пыльцы.

Исследования развития плодов в условиях микрогравитации ограничены, тем не менее, исследователи NASA отметили более низкое развитие плодов по сравнению с наземными наблюдениями.

Решение проблемы, связанной с выращиванием овощей в условиях микрогравитации важно для длительных миссий, во время которых членам экипажа потребуются хорошие источники витамина С, такие как перец.

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В этом году космонавты проведут два сбора урожая – один в конце октября и один – в начале ноября. Часть урожая они съедят, а остальное вернут на Землю для анализа.

Ранее мы писали, что 90-летний актер из "Стартрека" полетит в космос. Компания Blue Origin подтвердила, что актер Уильям Шатнер совершит следующий суборбитальный полет компании New Shepard.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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