Телескоп Вебба розгорнув золоті стільники: коли він надішле знімки перших зірок

Вебба розгорнув усі 18 золотих стільників / Фото: NASA

За допомогою двигунів кожен сегмент найпотужнішого телескопа у світі був переміщений приблизно на половину довжини канцелярської скріпки.

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Це було зроблено, щоб звільнити дзеркала від обмежувачів запуску та дати кожному сегменту достатньо місця для вирівнювання, пояснили в NASA.

Переміщувати дзеркала гігантського телескопа розміром із тенісний корт, котрий пропрацює 20 років, інженери почали минулого тижня.

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В процесі двигуни зробили понад мільйон оборотів, керованих 20 блоками кріогенної електроніки, розповіла менеджер програми Webb Ерін Вульф.

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Сегменти було пересунуто на 12,5 мм. Тепер інженери продовжать переміщувати дзеркала у мікронному та нанометровому діапазонах, щоб остаточно вирівняти поверхню.

За процесом налаштування телескопа, який інженери проводять віддалено із Землі, можна стежити онлайн:

Калібрування всіх деталей телескопа, який повинен зазирнути в початок нашого Всесвіту, забере приблизно три місяці, тобто вже наприкінці квітня він зможе надіслати перші знімки.

Крім того, Вебба зможе вже протягом 60 годин виявити перші ознаки вуглецю на планетах за межами Сонячної системи та зрозуміти, чи може там існувати життя.

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