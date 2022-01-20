Телескоп Уэбба развернул золотые соты: когда он пришлет снимки первых звезд

Уэбба развернул все 18 золотых сот / Фото: NASA
С помощью двигателей каждый сегмент самого мощного телескопа в мире был перемещен примерно на половину длины канцелярской скрепки.
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Это было сделано, чтобы освободить зеркала от ограничителей запуска и дать каждому сегменту достаточно места для выравнивания, пояснили в NASA.
Перемещать зеркала гигантского телескопа размером с теннисный корт, который проработает 20 лет, инженеры начали на прошлой неделе.
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В процессе двигатели совершили более миллиона оборотов, управляемых 20 блоками криогенной электроники, рассказала менеджер программы Webb Эрин Вульф.
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Сегменты были передвинуты на 12,5 мм. Теперь инженеры продолжат перемещать зеркала в микронном и нанометровом диапазонах, чтобы окончательно выровнять поверхность.
За процессом настройки телескопа, который инженеры проводят удаленно с Земли, можно следить онлайн:
Калибровка всех деталей телескопа, который должен заглянуть в самое начало нашей Вселенной, займет примерно три месяца, то есть уже в конце апреля он сможет прислать первые снимки.
Кроме того, Уэбба сможет уже в течение 60 часов обнаружить первые признаки углерода на планетах за пределами Солнечной системы и понять, может ли там существовать жизнь.
Контекст.
- Ранее мы писали о том, что телескоп Уэбба успешно запустили 25 декабря 2021 года.
- После этого инженеры развернули все пять слоев солнцезащитного купола Уэбба и его золотое зеркало. Теперь осталось откалибровать каждую из 18 золотых сот и установить его в нужную точку.
- Мы также писали о том, что Уэбба сделает снимки самых далеких и молодых галактик и поищет жизни на других планетах.