Кіностудія у космосі: співпродюсер Тома Круза будує знімальний майданчик на орбіті

Супродюсер Тома Круза будує арену у космосі

Компанія до грудня 2024 року побудує модуль космічної станції, який матиме включає спортивну розважальну арену, а також студію контенту.

Читайте також: Корабель на метані та кисні: доставка на Місяць стала реальністю

Реклама

Модуль SEE-1 від Axiom Space буде стикований з МКС – він призначений для розміщення фільмів, телебачення, музичних та спортивних заходів, повідомляє S.E.E.

Також там зможуть працювати художники, продюсери та креативники, які хочуть створювати контент на низькій орбіті в умовах мікрогравітації.

Реклама

Приміщення дозволять розробляти, виробляти, записувати, транслювати та транслювати контент у прямому ефірі.

Читайте також: Шлях на Марс: у космос відправлять ракету, повністю надруковану на 3D-принтері

Axiom Space, приватна компанія, яка у січні 2020 року отримала схвалення NASA на будівництво комерційного компоненту МКС, візьме на себе будівництво SEE-1.

Реклама

Axiom Space планує у найближчі два роки здійснити чотири польоти на МКС із приватним екіпажем на борту капсул SpaceX Crew Dragon.

Модуль стикують із комерційним підрозділом Axiom під назвою Axiom Station, де, зокрема, розвиватимуть космічний туризм.

Читайте також: Загрози Росії, невдачі Маска та китайські уламки: чим запам'ятався божевільний 2021 рік у космосі

Конструкція надувного модуля для кіностудії забезпечує герметичний об'єм діаметром близько шести метрів.

Його можна адаптувати для цілої низки процесів, разом із сучасними бортовими можливостями виробництва медіа, які будуть захоплювати та передавати відчуття невагомості.

"Від Жюля Верна до "Зоряного шляху" – наукова фантастика надихала мільйони людей мріяти про те, що може принести майбутнє", – наголошує головний операційний директор S.E.E. Річард Джонстон.

Він упевнений, що створення розважального контенту в космосі відчиняє незліченні двері, зокрема – для космічної економіки.

Нагадаємо, перший фільм у космосі знімала Росія 2021 року. Астронавти повернулися з орбіти у жовтні.

Читайте також: Марсу потрібні колонізатори: Маск наїхав на ООН через народжуваність

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що годинник Судного дня став за 100 секунд до ядерної зими, зокрема і через гонку озброєнь у космосі.

Крім того, ми аналізували, чому Ілон Маск хоче колонізувати саме Марс і що йому заважає.