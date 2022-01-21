Киностудия в космосе: сопродюсер Тома Круза строит съемочную площадку на орбите

Сопродюсер Тома Круза строит арену в космосе

Компания к декабрю 2024 года построит модуль космической станции, включающий в себя спортивную и развлекательную арену, а также студию контента.

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Модуль SEE-1 от Axiom Space будет стыкован с МКС – он предназначен для размещения фильмов, телевидения, музыкальных и спортивных мероприятий, сообщает S.E.E.

Также там смогут работать художники, продюсеры и креативщики, которые хотят создавать контент на низкой орбите в условиях микрогравитации.

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Помещения позволят разрабатывать, производить, записывать, транслировать и транслировать контент в прямом эфире.

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Axiom Space, частная компания, которая в январе 2020 года получила одобрение NASA на строительство коммерческого компонента МКС, возьмет на себя строительство SEE-1.

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Axiom Space планирует в ближайшие два года совершить четыре полета на МКС с частным экипажем на борту капсул SpaceX Crew Dragon.

Модуль стыкуют с коммерческим подразделением Axiom под названием Axiom Station, где, в том числе, будут развивать космический туризм.

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Конструкция надувного модуля для киностудии обеспечивает герметичный объем диаметром около шести метров.

Его можно адаптировать для целого ряда действий, включая бортовые современные возможности производства медиа, которые будут захватывать и передавать ощущение невесомости.

"От Жюля Верна до "Звездного пути" – научная фантастика вдохновляла миллионы людей мечтать о том, что может принести будущее", – подчеркивает главный операционный директор S.E.E. Ричард Джонстон.

Он уверен, что создание развлекательного контента в космосе открывает двери, в том числе – для космической экономики.

Напомним, первый фильм в космосе снимала Россия в 2021 году. Астронавты вернулись с орбиты в октябре.

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Напомним, ранее мы писали о том, что часы Судного дня стали за 100 секунд до ядерной зимы, в том числе, из-за гонки вооружений в космосе.

Кроме того, мы анализировали, почему Илон Маск хочет колонизировать именно Марс и что ему мешает.