Instagram опустить на дно стрічки пости ненависті та "сумний контент"

Instagram прибере вниз стрічки прикрі пости

Instagram, який нещодавно обігнав Facebook за популярністю серед українців, пообіцяв захистити користувачів від "потенційно небезпечного контенту".

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Соцмережа вживе суворіших заходів проти повідомлень, які можуть містити залякування чи розпалювання ненависті, або ж заохочувати насильство, йдеться у повідомленні Instagram.

Такі пости показуватимуться нижче у стрічці та історіях. Крім того, будуть відправлені на дно стрічки також "потенційно прикрі повідомлення".

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Зовсім прибирати будуть лише повідомлення, які порушують правила соцмережі. Instagram продовжить повідомляти людей, якщо їхню пост був видалени1.

Подібна політика є і у Facebook: наприклад, з 19 січня він заборонив орієнтувати рекламу на клієнтів, цікавляться релігією, здоров'ям чи ЛГБТ.

До цього компанія вже "понизила" у стрічці пости, що містили дезінформацію. Тепер під прицільний вогонь потраплять знущання, пости ненависті чи підбурювання насильства.

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Причини такої політики зрозумілі – Facebook, наприклад, наприкінці 2021 року потрапив у черговий скандал.

Соцмережу звинуватили у заробітку сотні тисяч доларів на антивакс-рекламі, в якій США звинувачували в Голокості та нацизмі.

Водночас Instagram і Facebook далеко не єдині, хто бореться з небезпечним контентом. Нещодавно Telegram заблокував понад 1000 каналів з порно та порушенням авторських прав.

Свою стрічку вносить і Google, який ще 20 грудня пообіцяв приховати небезпечний контент на дисках.

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