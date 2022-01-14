Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Техно

Ученые создают самую большую 3D-карту космоса с миллионами галактик

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 20:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Группа ученых нанесла на захватывающую космическую карту более чем 7,5 миллионов галактик, и в конце концов их там будет до 40 миллионов
Ученые с помощью мощного телескопа создают наибольшую карту Вселенной в мире
Ученые с помощью мощного телескопа создают наибольшую карту Вселенной в мире / Фото: Berkeley Lab

Пока астрономы заполнили 10% космического атласа, но они планируют нанести еще более 30 млн галактик на карту в течение пяти лет.

Читайте также: Импланты в мозгу, "машина времени" в космосе и вкус телевизора: как изменится мир в 2022 году

Реклама

Прибор финансируется Министерством энергетики США и установлен на телескопе Николаса Мэйолла в Национальной обсерватории Китт-Пик в штате Аризона, пишет Wired.

В конечном итоге карта покроет около 14 тысяч квадратных градусов, примерно одну треть неба. В результате анализа данных астрофизики смогут исследовать, как расширяется Вселенная.

Реклама

Прибор DESI состоит из нескольких аппаратов, установленных внутри 14-этажного купола телескопа.

Читайте также: Преодолела время и пространство: частица антиматерии врезалась в Землю

Круглая фокальная плоскость расположена вверху и состоит из 10 клиновидных лепестков, в каждом из которых находится 500 крошечных роботов.

Реклама

Это позволяет прибору делать галактическую картографию и собирать точные данные о 5 тысячах галактик одновременно.

Наибольшая карта космоса будет создана за пять лет, фото Pixabay

С данными, которые Гай и его команда уже имеют под рукой, они могут видеть сложные структуры галактик на расстоянии более 10 млрд световых лет.

Читайте также: Вселенная может быть огромным компьютером: ученые объяснили законы физики

Это означает, что они улавливают свет, испускаемый тогда, когда Вселенная была менее половины нынешнего возраста.

Напомним, ранее ученые предложили новую теорию создания Вселенной.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43087.81

Binance Coin (BNB)

484.12

Dogecoin (DOGE)

0.19

Litecoin (LTC)

144.21

Theta (THETA)

4.07

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43087.81

Binance Coin (BNB)

484.12

Dogecoin (DOGE)

0.19

Ethereum Classic (ETC)

32.13

Litecoin (LTC)

144.21

Theta (THETA)

4.07

Купить криптовалюту

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять