Ученые создают самую большую 3D-карту космоса с миллионами галактик

Группа ученых нанесла на захватывающую космическую карту более чем 7,5 миллионов галактик, и в конце концов их там будет до 40 миллионов

Ученые с помощью мощного телескопа создают наибольшую карту Вселенной в мире / Фото: Berkeley Lab

Пока астрономы заполнили 10% космического атласа, но они планируют нанести еще более 30 млн галактик на карту в течение пяти лет.

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Прибор финансируется Министерством энергетики США и установлен на телескопе Николаса Мэйолла в Национальной обсерватории Китт-Пик в штате Аризона, пишет Wired.

В конечном итоге карта покроет около 14 тысяч квадратных градусов, примерно одну треть неба. В результате анализа данных астрофизики смогут исследовать, как расширяется Вселенная.

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Прибор DESI состоит из нескольких аппаратов, установленных внутри 14-этажного купола телескопа.

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Круглая фокальная плоскость расположена вверху и состоит из 10 клиновидных лепестков, в каждом из которых находится 500 крошечных роботов.

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Это позволяет прибору делать галактическую картографию и собирать точные данные о 5 тысячах галактик одновременно.

Наибольшая карта космоса будет создана за пять лет, фото Pixabay

С данными, которые Гай и его команда уже имеют под рукой, они могут видеть сложные структуры галактик на расстоянии более 10 млрд световых лет.

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Это означает, что они улавливают свет, испускаемый тогда, когда Вселенная была менее половины нынешнего возраста.

Напомним, ранее ученые предложили новую теорию создания Вселенной.