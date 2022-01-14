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Вчені створюють найбільшу 3D-карту космосу з мільйонами галактик

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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14 січня, 20:20
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Група вчених нанесла на захоплюючу космічну карту більш ніж 7,5 мільйонів галактик, і врешті-решт їх там буде до 40 мільйонів
Вчені за допомогою потужного телескопа створюють найбільшу карту Всесвіту у світі
Вчені за допомогою потужного телескопа створюють найбільшу карту Всесвіту у світі / Фото: Berkeley Lab

Поки що астрономи заповнили 10% космічного атласу, але вони планують завдати ще більше 30 млн галактик на картку протягом п'яти років.

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Прилад фінансується Міністерством енергетики США та встановлений на телескопі Ніколаса Мейолла у Національній обсерваторії Кітт-Пік у штаті Арізона, пише Wired.

Зрештою карта покриє близько 14 тисяч квадратних градусів, приблизно третину неба. В результаті аналізу даних астрофізики зможуть досліджувати, як розширюється Всесвіт.

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Прилад DESI складається з кількох апаратів, встановлених усередині 14-поверхового купола телескопа.

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Кругла фокальна площина розташована вгорі та складається з 10 клиноподібних пелюсток, у кожному з яких знаходиться 500 крихітних роботів.

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Це дозволяє приладу робити галактичну картографію та збирати точні дані про 5 тисяч галактик одночасно.

Найбільшу карту космосу буде створено за п'ять років, фото Pixabay

З даними, які Гай та його команда вже мають під рукою, вони можуть бачити складні структури галактик на відстані більше 10 млрд світлових років.

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Це означає, що вони вловлюють світло, що випромінювалося тоді, коли Всесвіт був менший за половину нинішнього віку.

Нагадаємо, раніше вчені запропонували нову теорію створення Всесвіту .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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