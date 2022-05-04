Рынок NFT рухнул: продажи токенов упали почти в 12 раз, владельцы теряют миллионы

Интерес к невзаимозаменяемым токенам в Сети снизился на 80 процентов

NFT-токены резко потеряли в популярности / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT) упали в среднем до 19 000 в день на этой неделе, что на 92% меньше по сравнению с пиковым значением в 225 000 в сентябре прошлого года.

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Количество активных кошельков на рынке NFT на прошлой неделе упало до 14 000, что на 88% меньше по сравнению с ноябрьским максимумом в 119 000.

Многие пользователи обнаружили, что их NFT стоят значительно меньше, чем когда они были куплены.

Недавно глава малайзийского блокчейн-сервиса Bridge Oracle Сина Эстави выставил на аукцион первый твит сервиса микроблогов Twitter, который он приобрел за 2,9 млн долларов, рассчитывая получить за него 48 млн, но покупатели предложили лишь 280 долларов.

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Другой пользователь приобрел NFT в начале апреля примерно за 32 000 долларов в криптовалюте Ethereum. Недавно он выставил NFT на аукцион по цене 25,5 млн долларов, но самая высокая ставка на аукционе составила 0,0743 Ethereum – около 210 долларов.

Отсутствие интереса к покупке NFT на этих аукционах в целом неудивительно. Согласно Google Trends, интерес к NFT, измеряемый количеством поисковых запросов по этому термину, достиг пика в январе этого года и с тех пор упал примерно на 80%, пишет aroged.com.