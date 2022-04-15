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Крах столетия: владелец NFT потерял 2,9 млн долларов, пытаясь заработать 50 млн

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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15 апреля, 10:50
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Криптопредприниматель завлекал потенциальных покупателей тем, что обещал отправить половину суммы на благотворительность
Криптопредприниматель Сина Эстави потерял 2,9 млн долларов
Криптопредприниматель Сина Эстави потерял 2,9 млн долларов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня модно вкладывать свои сбережения в криптовалюту и NFT-токены. Но не всегда это оборачивается миллионной прибылью.

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Криптопредприниматель Сина Эстави попал в заголовки газет в марте 2021 года, когда заплатил 2,9 миллиона долларов за NFT первого твита основателя Twitter Джека Дорси. Тогда это была одной из самых дорогих продаж невзаимозаменяемых токенов.

На прошлой неделе Эстави выставил твит на перепродажу на популярном рынке NFT OpenSea, первоначально запросив 48 миллионов долларов.

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Эстави пообещал отдать 50% выручки, которая, как он ожидал, составит не менее 25 миллионов долларов, на благотворительность.

Спустя несколько дней после запуска аукциона владелец убрал желаемую стоимость, так как на тот момент ставки едва доходили нескольких сотен долларов. Но и это не помогло: по состоянию на четверг максимальная ставка составляла всего 11 551 долларов, пишет theguardian.com.

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Эстави отметил, что если не получит хорошее предложение то может никогда не продать токен. А это значит, что 2,9 миллионов долларов он потерял безвозвратно.

Ранее мы писали, что знаменитый астронавт собрал 500 тысяч долларов в поддержку Украины. Скотт Келли имеет родственные связи с Украиной, поэтому особенно тяжело отреагировал на российское вторжение.

Александр Трикиша
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