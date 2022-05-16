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Запуск "микроволновой печи" на стопе: почему NASA отложили полет мини-корабля на Луну

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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16 мая, 09:00
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Космический корабль NASA, крохотный по сравнению с его собратьями, будет ждать запуска еще как минимум несколько дней. Так что фанам миссии CAPSTONE придется подождать
NASA отложили полет на Луну мини-корабля размером с микроволновку
NASA отложили полет на Луну мини-корабля размером с микроволновку / Фото: istockphoto.com, www.space.com

Старт миссии CAPSTONE, сокращение от "Технологические операции и навигационный эксперимент окололунной автономной системы позиционирования", был перенесен на четыре дня: он состоится не ранее 31 мая, как объявило НАСА.

Мы будем постоянно оценивать дату первой попытки целевого запуска в течение периода запуска, который продлится до 22 июня", — написали представители агентства в своем блоге для лунной программы Artemis.

В сообщении не уточняется, почему запуск был немного задержан. А тем временем астронавтка NASA "оседлала" космическую станцию и хвастается крутыми фото. Так, космический корабль CAPSTONE размером с микроволновую печь будет запущен из Новой Зеландии на борту ракеты Rocket Lab Electron с разгонным блоком Lunar Photon.

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Его миссия состоит в том, чтобы проверить стабильность почти прямолинейной гало-орбиты (NRHO) вокруг Луны , моделируя то, что Gateway — небольшая космическая станция на орбите Луны, которая является ключевой частью плана Artemis. И она должна будет следовать с астронавтами на борту.

НАСА ищет недорогой тест, прежде чем отправить на такую ​​орбиту гораздо более дорогой Gateway
НАСА ищет недорогой тест, прежде чем отправить на такую ​​орбиту гораздо более дорогой Gateway / Фото: www.space.com

Ситуация осложняется тем, что у Луны есть известные масконы (концентрации массы), которые могут "возмущать" орбиты. Поэтому НАСА ищет недорогой тест, прежде чем отправить на такую ​​орбиту гораздо более дорогой Gateway.

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Второстепенная миссия CAPSTONE заключается в оценке систем навигации и связи между космическими кораблями с помощью лунного разведывательного орбитального аппарата НАСА, который вращается вокруг Луны с 2009 года. Первоначально предполагалось, что полет CAPSTONE состоится в 2021 году, но с тех пор миссия была отложена из-за COVID-19.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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