Прокатился – зарядился: пополнить энергию электромобиля можно во время езды по специальной дороге

Корпорация Stellantis испытала возможности беспроводной подзарядки электромобилей (EV), когда они движутся по специально оборудованным выделенным дорожным полосам

Пополнить энергию электромобиля можно будет во время езды по специальной дороге / Фото: freepik.com

Дороги, которые могут беспроводным образом заряжать электромобили, уже в недалеком будущем. Многонациональная автомобилестроительная корпорация Stellantis создала такую.

Также мы писали, про 5 мифов об опасности общения в Viber-чатах. Так, Stellantis испытала возможности технологии динамической беспроводной передачи энергии (DWPT) для беспроводной подзарядки электромобилей (EV). Это происходит, когда они движутся по специально оборудованным выделенным дорожным полосам.

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В технологии DWPT используются беспроводные катушки для зарядки электромобилей, встроенные под поверхность, поэтому электромобили могут заряжаться во время движения и открывать неограниченный диапазон. Лучшая новость заключается в том, что технология может быть адаптирована для всех транспортных средств, оснащенных определенным "приемником".

Такой приемник передает энергию от дорожной инфраструктуры непосредственно на электродвигатель, увеличивая запас хода при сохранении заряда аккумуляторной батареи автомобиля. Тест проводился на трассе "Арена дель Футуро" в Кьяри, Италия, с использованием Fiat New 500, аккумуляторного электромобиля (BEV), оборудованного для проверки системы.

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Эффективность потока энергии от асфальта к авто таккя же, как эффективность станций быстрой зарядки / Фото: Getty Images

Оказалось, что машина успешно двигалась на обычных скоростях по шоссе, не потребляя энергии, хранящейся в аккумуляторе фиата. Результаты показали, что эффективность потока энергии от асфальта к автомобилю сравнима с типичной эффективностью станций быстрой зарядки.

Это может положить конец остановкам для подзарядки. Кроме того, замеры напряженности магнитного поля показали отсутствие воздействия на водителя и пассажиров.

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