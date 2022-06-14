Меня прослушивают: 5 мифов об опасности общения в Viber-чатах

Вторжение России в Украину показало нашу информационную безграмотность. Фейки, ложные данные, массовая истерия и теории заговоров корпораций. Разбираемся, где правда

Информация в вайбере зашифрована, ее видят только участники чатов: так что не бойтесь прослушки / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Власти Украины и командование ВСУ запретили публикацию фотографий, видео и любой информации, которые могут раскрыть врагу местонахождение военнослужащих или военной техники. Однако возник отдельный ряд мифов вокруг безопасности общения в чатах. Мы решили собрать недостоверные представления об общении в Viber и объяснить, чего не следует бояться.

Миф 1: мои сообщения читают посторонние лица

Бывают случаи, когда на общие вопросы к родным мы получаем в ответ только страх во что бы то ни стало разглашать. Местонахождение, вопросы безопасности и обеспечения продуктами/топливом якобы запрещено обсуждать, ведь эти данные перехватывают враг.

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Многих украинцев терзают опасения, что переписка через чаты не конфиденциальна / Фото: unsplash.com

Более того, иногда случаются ситуации, когда сотрудники опасаются даже пересылать рабочие документы через чат, ведь из-за удаленного формата работы документооборот в основном проводится через мессенджер. Причина – опасения, что переписка через чат не конфиденциальна.

Почему это миф?

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Все чаты и аудиозвонки Viber защищены сквозным шифрованием и не хранятся на серверах. Сквозное шифрование для всех частных чатов и аудиозвонков 1-1 включено по умолчанию. То есть, даже у сотрудников самого мессенджера нет к ним доступа. То есть, это такой способ передачи данных, при котором только пользователи, участвующие в общении, имеют доступ к сообщениям.

Ключи дешифрования сохраняются только на устройствах пользователей, с помощью которых чаты расшифровываются. Viber также не имеет доступа к этим файлам.

Все чаты и аудиозвонки Viber защищены сквозным шифрованием и не хранятся на серверах. / Фото: Коллаж: Сегодня

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Вот как это работает: при отправке сообщения создаются ключи шифрования, передаваемые только на устройство получателя. После этого он появляется на сервере в зашифрованном виде – наборе символов. Как только сообщение доставлено адресату, оно сразу удаляется с сервера.

Заметим, в некоторых других популярных приложениях сквозное шифрование нужно включать самим пользователям. В отличие от них, в Viber оно работает сразу и автоматически. И компания не собирается менять это.

Миф 2: Звонки в Viber прослушиваются

Нас прослушивают, тихо!

– часть типичного разговора родственников или друзей, которые считают, что звонки в Viber не конфиденциальны. Особенно часто эти слова встречаются в международных звонках между украинцами.

Степень беспокойства разная: от опасений говорить о взрывах в городе до угроз наведения вражеского огня из-за идентификации местоположения телефона во время разговора.

Почему это миф?

По той же причине, что и предыдущий с чатами: сквозное шифрование. В Viber неоднократно отмечали, что групповые и частные аудиозвонки абсолютно конфиденциальны. Они надежно закодированы сквозным шифрованием, а доступ к ключам шифрования имеют только участники соединения на устройствах, с которых они авторизовались. То есть даже команда Viber не имеет доступа к этим ключам , тем более – любые посторонние лица.

Миф 3: Viber передает наши данные по требованию государственных органов и спецслужб

Один из главных мифов по переписке в мессенджерах находится на одном уровне с "теориями заговора". В соответствии с ним, любая переписка или запись звонка передаются по запросу государственной разведке.

Мнение, что любая переписка в чатах или запись звонка передаются по запросу государственной разведке – ошибочно

Мы считаем, что такие выдумки начали распространяться после слива секретных данных Агентства по Нацбезопасности США бывшим сотрудником Сноуденом. Это произошло в 2013 году, однако до сих пор является плодородной почвой для разного масштаба заблуждений и фейков.

Почему это миф?

Viber никогда не передает данные частной переписки и звонков, потому что не имеет их . Так что можно переписываться спокойно. Относительно других данных, не связанных с частными разговорами: Viber зарегистрирован в Европе, поэтому на компанию распространяется действие законов ЕС о конфиденциальности.

Viber придерживается такой политики относительно запросов уполномоченных органов, строго ограничивающей, о чем могут запрашивать органы, и чем компания может делиться. Иногда для того, чтобы противостоять преступности или, например, помогать уполномоченным органам находить похищенных людей, Rakuten Viber может передавать органам отдельную информацию относительно пользователей.

Например, имя, номер телефона и т.д. Но Viber не сохраняет переписку и звонков, поэтому он не может передавать их содержание органам власти ни в одной стране.

Миф 4: Сквозное шифрование работает только в секретных чатах

Несколько коллег, родственников и друзей после начала войны начали переписываться через секретные чаты. Они объясняют это тем, что в обычных чатах якобы информация не зашифрована.

Почему это миф?

Сквозное шифрование в чатах Viber все еще установлено по умолчанию. Его не нужно отдельно включать вручную, как во многих других мессенджерах. Есть, весь контент в любом чате Viber шифруется автоматически.

Весь контент в любом чате Viber шифруется автоматически

Секретные чаты отличаются от обычных только автоматическим удалением сообщений через выбранное время. Таким образом, в случае физического попадания телефона в злоумышленники последние не смогут прочитать частные переписки.

Миф 5: У Viber мало или нет официальных сообществ получения достоверной информации

Viber и сообщества мессенджера обычно воспринимаются как источники развлекательного контента. В то же время многочисленные каналы, новости, официальная информация – прерогатива Facebook и Telegram.

Почему это миф?

Кроме официальных сообществ новостных медиа (в том числе и "Сегодня" ), у Viber существует много полезных чат-ботов и сообществ. Они предоставляют оперативную информацию о ходе событий в Украине, помогают найти поддержку, приобщиться, или воспользоваться волонтерскими инициативами.

У Viber существует много полезных чат-ботов и сообществ. / Фото: Pixabay

Например, канал Центр противодействия дезинформации при СНБО, пользуется большой популярностью во время войны (в первые дни войны при поддержке Viber аудитория канала превысила миллион, сейчас на канал подписано 1,4 млн пользователей).

К тому же у Viber много официальных каналов ( Верховная рада Украины , Ukraine NOW , Страна_инфо ) и полезных каналов для выехавших за пределы Украины. Собрали их здесь .

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