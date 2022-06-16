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Прокотився – зарядився: поповнити енергію електромобіля можна під час їзди спеціальною дорогою

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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16 червня, 08:12
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Корпорація Stellantis випробувала можливості бездротової підзарядки електромобілів (EV), коли вони рухаються спеціально обладнаними виділеними дорожніми смугами
It will be possible to replenish the energy of an electric car while driving on a special road
It will be possible to replenish the energy of an electric car while driving on a special road

Дороги, які можуть бездротовим чином заряджати електромобілі, вже у недалекому майбутньому. Багатонаціональна автомобілебудівна корпорація Stellantis створила таку.

Також ми писали, для 5 міфів про загрозу спілкування на Viber-чатах. Так, Stellantis зазнала можливості технології динамічної бездротової передачі енергії (DWPT) для бездротової підзарядки електромобілів (EV). Це відбувається, коли вони рухаються спеціально обладнаними виділеними дорожніми смугами.

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У технології DWPT використовуються бездротові котушки для заряджання електромобілів, вбудовані під поверхню, тому електромобілі можуть заряджатися під час руху та відкривати необмежений діапазон. Найкраща новина полягає в тому що технологія може бути адаптована для всіх транспортних засобів, оснащених певним "приймачем".

Такий приймач передає енергію від дорожньої інфраструктури безпосередньо на електродвигун збільшуючи запас ходу при збереженні заряду акумуляторної батареї автомобіля. Тест проводився на трасі "Арена дель Футуро" в Кьярі, Італія, з використанням Fiat New 500, акумуляторного електромобіля (BEV), обладнаного для перевірки системи.

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Ефективність потоку енергії від асфальту до авто така ж, як ефективність станцій швидкої зарядки
Ефективність потоку енергії від асфальту до авто така ж, як ефективність станцій швидкої зарядки / Фото: Getty Images

Виявилося, що машина успішно рухалася на звичайних швидкостях шосе, не споживаючи енергії, що зберігається в акумуляторі фіату. Результати показали, що ефективність потоку енергії від асфальту до автомобіля можна порівняти з типовою ефективністю станцій швидкої зарядки.

Це може покласти край зупинкам для підзарядки . Крім того, виміри напруженості магнітного поля показали відсутність впливу на водія та пасажирів.

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Також ми писали, що Ілон Маск заявив, коли найпотужніша ракета Starship летить на орбіту.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження

Завантажте файли та сторінки, необхідні для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам'яті смартфона весь контент, який може зашкодити вам при затриманні окупантами

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Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

Встановіть програми Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша допомога. Завантажте вміст із них для офлайн доступу

Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

Отримуйте дані про місцезнаходження рідних або передавайте свої за допомогою програми StarFind (для абонентів Київстар)

Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

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