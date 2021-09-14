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Изменился незначительно: какие отличия iPhone 13 от iPhone 12

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 сентября, 23:42
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Представленный сегодня IPhone 13 не сильно изменился по сравнению с его предшественником. Главные отличие касаются технологии дисплея и функций камеры
Какие отличия у iPhone 13 по сравнению с предыдущей моделью
Какие отличия у iPhone 13 по сравнению с предыдущей моделью / Фото: REUTERS

Сегодня Apple представила IPhone 13, но большим сюрпризом новинка не стала, ведь практически все новшества были слиты в Сеть еще до презентации.

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Сравнение iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro

Сравнение iPhone 12 и iPhone 13

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Как и сообщалось ранее, IPhone 13 получил меньшую "челку" вверху экрана. Также версии Pro и Pro Max оснащены дисплеем с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Always on display и ProMotion. Диагонали экранов остались прежними.

Новый iPhone лишился двух расцветок (мятно-зеленой и фиолетовой), зато получил розовую модель. Всего будет пять различных вариантов раскраски у моделей iPhone 13 и iPhone 13 Mini.

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iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили четыре расцветки: графитовый, золотой, серебряный и голубой.

Камера iPhone сохранили 12-мегапиксельные модули. По две у младших моделей и по три – у Pro и Pro Max. Но главным обновлением стала технология сьемки ProRes, которая позволяет с помощью iPhone 13 снимать видеоролики уровня профессионального кинематографа.

Немного улучшилась автономность аппарата за счет более мощных батарей. iPhone 13 будет работать на 2,5 часа дольше, чем 12-я модель. Pro 13 лучше предшественника на 1,5 часа, а Pro Max – также на 2,5 часа.

В Apple отказались от моделей с 64 ГБ памяти. Теперь даже mini стартует со 128 ГБ хранилища на борту, а Pro и Pro Max могут комплектоваться памятью на 1 ТБ!

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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