Змінився незначно: які відмінності iPhone 13 від iPhone 12

Представлений сьогодні IPhone 13 не сильно змінився в порівнянні з його попередником. Головні відміну стосуються технології дисплея і функцій камери

Які відмінності у iPhone 13 в порівнянні з попередньою моделлю / Фото: REUTERS

Сьогодні Apple представила IPhone 13, але великим сюрпризом новинка не стала, адже практично всі нововведення були злиті в Мережу ще до презентації.

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Порівняння iPhone 12 Pro і iPhone 13 Pro

Порівняння iPhone 12 і iPhone 13

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Як і повідомлялося раніше, IPhone 13 отримав менший "чубок" у верхній частині екрану. Також версії Pro і Pro Max оснащені дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології Always on display і ProMotion. Діагоналі екранів залишилися колишніми.

Новий iPhone позбувся двох кольорів (м'ятно-зеленого і фіолетового), зате отримав рожеву модель. Всього буде п'ять різних варіантів кольорів у моделей iPhone 13 і iPhone 13 Mini.

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iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max отримали чотири забарвлення: графітовий, золотий, срібний і блакитний.

Камера iPhone зберегли 12-мегапіксельні модулі. По дві у молодших моделей і по три – у Pro і Pro Max. Але головним оновленням стала технологія зйомки ProRes, яка дозволяє за допомогою iPhone 13 знімати відеоролики рівня професійного кінематографа.

Трохи покращилася автономність апарату за рахунок більш потужних батарей. iPhone 13 буде працювати на 2,5 години довше, ніж 12-я модель. Pro 13 краще попередника на 1,5 години, а Pro Max – також на 2,5 години.

В Apple відмовилися від моделей з 64 ГБ пам'яті. Тепер навіть mini стартує зі 128 ГБ сховища на борту, а Pro і Pro Max можуть комплектуватися пам'яттю на 1 ТБ!