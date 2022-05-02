Хакеры взломали популярную российскую платежную систему

Российские компании страдают не только от западных санкций, но и от действий хакеров

Российская платежная платформа стала жертвой хакеров / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Хакерская группа NB65, связанная с Anonymous, атаковала российскую платежную систему Qiwi, которая позволяет россиянам оформлять покупки в интернете там, где не принимают карточки российских банков.

Хакеры скачали 10.5 Тб данных, а также получили информацию о 12,5 миллионов кредитных карт клиентов компании.

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"В своем последнем пресс-релизе вы четко заявили, что санкции против российской финансовой системы никак не повлияли на ваш бизнес. Ну, это определенно повлияет на ваш бизнес", – говорится в заявлении NB65.

Пока неизвестно, чем обернется для Qiwi утечка персональных данных клиентов. Напомним, что платформа является единственным способом для россиян оплатить покупки в Aliexpress и Steam.