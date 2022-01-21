Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 💥 Телефонні терористи 😷 Новий спалах COVID-19 💼 Суд над Порошенком
СЬОГОДНІ Техно

Німеччина пішла війною на Telegram Дурова: що сталося

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 січня, 13:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Голова МВС Німеччини Ненсі Файзер закликала компанії Apple і Google видалити месенджер Telegram зі своєї бази програм за розповсюдження екстремістських закликів
Telegram може зникнути як додаток
Telegram може зникнути як додаток

Вона закликала техоногігантів дотримуватися своїх принципів, підкресливши, що закликам до вбивства взагалі має бути місця ніде, тоді як месенджер їх допускає.

Читайте також: QR-коди та автопереклад: перед Новим роком Telegram додав кілька функцій

Реклама

Особливого розголосу набуло відео з військовим, який виступає категорично проти вакцинації та заявляє, що політиків за це розірвуть у шматки та розкидають у полях, пише Tagesspiegel.

Месенджер активно використовують антивакцинатори, прихильники теорії змов та неонацистських поглядів, кажуть німецькі чиновники.

Голова МВС Нижня Саксонія Борис Пісторіус також наголошує, що Telegram допомагає масштабно розповсюджувати погляди правих екстремістів.

Реклама

"Telegram став справжнім прискорювачем вогню для тих, хто зневажає державу, правих екстремістів та громадян Рейху", – наголосив він.

Наприклад, один із Телеграм-каналів закликав до вбивства прем'єра Саксонії Міхаеля Кречмера та прем'єра землі Мекленбург-Передня Померанія Мануели Шлезвіг.

У Telegram не відреагували на офіційні скарги Німеччини щодо таких каналів. Тому не відкидає закриття доступу до Telegram, якщо він продовжить порушувати закони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Telegram заблокував понад 1000 каналів на запит Apple.

Реклама

Крім того, Telegram дозволив користувачам приховувати спойлери про кіно та серіали.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
Doodle Сьогодні
21 січня. Джордж Маршалл. Цього дня 65 років тому президент США Гаррі Трумен призначив держсекретарем країни куратора ядерного проєкту, майбутнього “рятівника Європи" - автора Плана Маршалла…
Історія дня - за хвилину
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38959.21

Binance Coin (BNB)

428.49

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

125.17

Theta (THETA)

3.93

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38959.21

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

125.17

Ethereum (ETH)

2871.02

Ripple (XRP)

0.69

Купити криптовалюту

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти