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QR-коды и автоперевод: перед Новым годом Telegram добавил несколько функций

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
30 декабря, 18:18
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В мессенджере Telegram появилось несколько новых функций, в том числе перевод сообщений и QR-коды с уникальным оформлением
Телеграм добавил переводы и QR-коды в приложение
Телеграм добавил переводы и QR-коды в приложение / Фото: Pixabay, Telegram

Теперь пользователи приложения смогут перевести любое сообщение непосредственно в приложении.

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Кроме того, они получили возможность сгенерировать QR-код для перехода в профиль любого пользователя, имеющего публичную ссылку, сообщает блог компании Telegram.

Можно также создавать QR-коды для групп, каналов и ботов – например, можно быстро показать товарищу любимый блог или свой фан-клуб.

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Также некоторые эмодзи можно использовать в виде реакций – чтобы быстро высказать свое мнение, не отправляя лишних сообщений.

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Возможность переводить текст сообщений можно включить в разделе Настройки > Язык. Чтобы перевести сообщение, нажмите на него и выберите "перевести" в появившемся меню.

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Для перевода на устройстве должна быть установлена iOS 15+ или любая версия Android. Список доступных языков зависит от операционной системы.

Также Telegram защитил пользователей от спойлеров, как и планировал. Но этот процесс контролируют пользователи.

Чтобы случайно не отправить спойлеры о новинках кино в чат, нужно выделить часть сообщения и применить форматирование "скрытый".

Напомним, ранее сообщалось, что Telegram добавил анонимные сообщения и функцию запрета на хранение или пересылку любого контента в чатах.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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