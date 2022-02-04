Илон Маск продолжил оплетать Землю сетью из спутников

Спутники Маска снова отправились на орбиту

Предпоследним запуском Илон Маск превысил число в 2000 спутников на орбите, а еще с конца 2021 года он контролирует большее трети всех спутников на орбите.

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Активны из них около 1800, тем не менее, компания стала крупнейшим спутниковым оператором мира. Общий арсенал насчитывает 2089 космических аппаратов.

Запуск был произведен в 20:13 по Киеву 4 февраля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, США. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась в четвертый раз.

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Через девять минут после старта она совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон в океане.

Это уже 37-й вывод на орбиту интернет-спутников Илона Маска с мая 2019 года. Он продолжает стремительно завоевывать орбиту: прошлую партию запустили 19 января.

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Первый запуск SpaceX 2022 года прошел 6 января. Но это, конечно, только часть далекоидующих планов Маска по обеспечению Земли спутниковым интернетом.

Амбициозные планы Маска

В будущем Илон Маск планирует вывести на орбиту более 40 тысяч спутников, речь идет об инвестиции в 10 млрд долларов. При этом он отрицает свою экспансию в космосе, заверяя, что там поместятся все.

Эксперты с ним не совсем согласны: по их словам, что из-за скорости спутников сравнивать пространство в космосе с местом на дорогах для авто, как это сделал Маск – легкомысленно. И орбита уже переполнена.

Не нравятся спутники Starlink и Китаю, который уже угрожал принять меры, ведь его космической станции пришлось уклоняться от детищ миллиардера.

Сам Маск, впрочем, связывает агрессивное поведение Китая с тем, что его спутники охватывают районы, которые Пекин закрыл от интернета, в том числе, построенное гетто для народа уйгуров.

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