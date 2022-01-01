iPhone, Galaxy и Xiaomi: какие модели стали самыми продаваемыми смартфонами 2021 года

Самыми популярными смартфонами года стали iPhone 12 и Galaxy A12 / Фото: Pixabay

По данным консалтинговой компании Gartner, это почти на 88,6 млн больше, чем за первые девять месяцев 2020 года.

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Но важно понимать, что после бурного роста в первых двух кварталах продажи упали на 6,8% в третьем, пишет The National News.

Производство смартфонов во всем мире задержала нехватка ключевых компонентов, таких как радиочастоты и интегральные схемы управления.

Тем не менее, некоторые из смартфонов продавались очень хорошо. Ниже описаны семь самых продаваемых смарфонов за девять месяцев 2021 года, по данным обозревателей Counterpoint Research и International Data Corporation.

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iPhone 12

iPhone 12 стал лидером продаж по итогам первых трех кварталов 2021 года, фото Getty Images

iPhone 12 от Apple стал самым продаваемым в мире смартфоном 5G за первые три квартала 2021 года.

Несмотря на задержку запуска из-за сбоев в цепочке поставок, iPhone 12 с поддержкой 5G удалось привлечь больше клиентов.

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Он был выпущен 13 октября прошлого года вместе с еще тремя моделями - iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 с экраном диагональю 6,1 дюйма продавался в Украине перед Новым годом по цене от 26 до 32 тысяч гривен.

Galaxy A12

Galaxy A12 стал вторым по продаваемости смартфоном в мире, фото gsmarena.com

На втором месте – выпущенный в конце 2020 года Galaxy A12 – один из самых продаваемых бюджетных смартфонов Samsung.

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Модель A12 с диагональю 6,5 дюйма и четырьмя камерами на задней панели оснащена мощной батареей емкостью 5000 миллиампер-час.

Такой батареи достаточно, чтобы работать без подзарядки более двух дней.

Смартфон поставляется с платформой безопасности Knox оборонного уровня и поддерживается боковым датчиком отпечатков пальцев.

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Перед Новым годом его можно было купить в Украине по цене от 4 до 4,6 тысяч гривен.

iPhone 11

iPhone 11 занял третье место по продажам в мире, фото Apple.com

IPhone 11 с диагональю 6,1 дюйма, который был представлен в сентябре 2019 года, по-прежнему привлекает покупателей спустя более чем два года после запуска.

Предложение недорогого iPhone позволило Apple расширить свое присутствие в более широком диапазоне цен.

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Так компания переняла стратегию, которую конкуренты Samsung и Xiaomi использовали в течение многих лет. Перед Новым годом он продавался в Украине по цене от 18 до 20,5 тысяч гривен.

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max стал самым большим среди всех смартфонов от Apple, фото Apple.com

iPhone 12 Pro Max оснащен дисплеем диагональю 6,7 дюйма – самым большим в истории смартфонов Apple.

Он также имеет самое высокое разрешение из всех телефонов бренда – около 3,5 млн пикселей.

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Совместимость с 5G сделала его большим хитом среди профессиональных пользователей и покупателей, которые обеспечили спрос на экран большего размера.

Сеть 5G обещает скорость Интернета до 1,2 Гбит/с, которая постепенно достигнет 10 Гбит/с - в 100 раз быстрее, чем 4G.

Перед Новым годом iPhone 12 Pro Max можно было купить в Украине по цене в 49,5 тысяч гривен.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro тоже вошел в самую продаваемую семерку смартфонов мира, фото Getty Images

Обе новые модели iPhone 12 Pro с диагональю экрана 6,1 дюйма имеют лучший в отрасли рейтинг IP68.

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Они выдерживают погружение в воду на глубину до шести метров в течение примерно 30 минут.

Этот смартфон можно было купить в Украине перед новым годом по цене от 33,3 до 40 тысяч гривен.

Xiaomi Redmi 9A

Выпущенный в прошлом году бюджетный телефон Redmi 9A сумел завоевать огромную долю рынка в Индии. В период с января по сентябрь это был шестой по величине смартфон в мире.

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Redmi 9A с дисплеем с диагональю 6,53 дюйма и батареей емкостью 5000 мАч обеспечивает два дня непрерывной работы в сети.

Функция разблокировки по лицу, управляемая искусственным интеллектом, обеспечивает мгновенную разблокировку с первого взгляда.

Перед Новым годом его можно было купить по цене всего 3,2 тысячи гривен.

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9 стал седьмым по продажам телефоном за первые девять месяцев этого года.

Он оснащен 8-ядерным процессором с максимальной частотой 2,0 ГГц и частотой графического процессора 1000 МГц.

Телефон поставляется с технологией HyperEngine, которая должна обеспечить пользователям беспроблемный игровой процесс.

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На задней панели есть четыре камеры с поддержкой искусственного интеллекта и 13-мегапиксельная фронтальная камера на дисплее.

Последняя позволяет делать селфи даже при слабом освещении. Что интересно, смартфон перед Новым годом стоил всего 4,5 тысячи грн.

Напомним, ранее мы писали, что Apple начнет выпускать iPhone без слота для сим-карт уже с 2022 года.