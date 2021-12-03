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Xiaomi с 200-мегапиксельной камерой может появиться до конца года

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
3 декабря, 11:18
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В декабре 2021 года ожидается запуск нескольких моделей смартфонов серии Xiaomi 12. Возможно, с новой суперкамерой
Xiaomi 12 выпустят к концу года
Xiaomi 12 выпустят к концу года / Фото: ixbt.com

Скорее всего, новый телефон будет запущен в продажу не 12 декабря, как обещали ранее, а 28 декабря 2021, перед самым Новым годом.

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В этом месяце ожидается запуск нескольких моделей смартфонов серии Xiaomi 12, но сколько их будет, пока неизвестно, пишет digitaltrends.

Новая серия Xiaomi, по данным издания, будет оснащена дисплеями Full HD + AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

У нового Xiaomi будет улучшенная селфи-камера
У нового Xiaomi будет улучшенная селфи-камера / Фото: ixbt.com

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Вариант Xiaomi 12X среднего уровня, как ожидается, будет иметь 6,28-дюймовый дисплей с разрешением 1080p.

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Модель 12X также должна иметь 50-мегапиксельную основную селфи-камеру и поддерживать двойную зарядку с проводной зарядкой на 67 Вт.

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Она также будет поддерживать беспроводную зарядку 33 Вт для своей батареи на 4500 мАч. Базовая модель Xiaomi 12 должна поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Более премиальные модели могут быть одними из первых телефонов, использующих SoC Snapdragon 8 Gen 1.

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Серия Xiaomi 12 может быть также запущена с удивительной 200-мегапиксельной камерой. Цены пока не разглашаются.

Напомним, ранее мы писали, что Motorola покажет смартфон с 200-мегапиксельной камерой уже в декабре.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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