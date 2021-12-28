Xiaomi выпустит раскладной смартфон с двойной селфи-камерой: каким он будет

Xiaomi подала заявку на патент на смартфон с раскладывающимся экраном и двойной камерой на маленьком экране

Xiaomi выпустит альтернативу дорогим раскладушкам от Samsung и Huawei / Фото: Pixabay

Пока рынок смартфонов со складным экраном принадлежит ​​Samsung и Huawei на 99%, но Xiaomi явно решил бросить вызов двум брендам.

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Компания подала заявку на патент на устройство в Китайской национальной ассоциации интеллектуальной собственности, пишет gizchina.

Мобильный телефон своей вертикальной складывающейся конструкцией аналогичен Samsung Galaxy Z Flip 3 и мобильному телефону Huawei P50 Pocket.

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На задней панели телефона расположены две камеры и небольшой дисплей. При этом компания добавила отверстие на внутренний экран для двойной фронтальной камеры.

Внизу находится слот для SIM-карты, интерфейс USB-C и решетка динамика. Наконец, справа находятся кнопка включения и качельки регулировки громкости.

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Дата выхода будущего смартфона пока неизвестна, но, судя по всему, его презентуют не раньше 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi с 200-мегапиксельной камерой может появиться до конца 2021 года.