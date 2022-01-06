Ультратонкі ноутбуки та надшвидкі ПК: що нового запропонував Lenovo на CES-22

Lenovo представила нову лінійку ноутбуків та ПК

На ринку з'явилися нові ноутбуки з додатковими екранами та специфічні професійні ПК, із презентованими цього року чіпами 12-го покоління від Intel.

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Пристроями, зокрема, можна буде керувати за допомогою голосового помічника Alexa, пише сайт Lenovo.

Ноутбуки: тонкі екрани та надшвидкі чіпи

ThinkBook Plus Gen 3 – перший на ринку ноутбук, який отримав 17,3-дюймовий основний дисплей 21:10 та 8-дюймовий додатковий екран з підтримкою цифрового стілусу.

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Він отримав процесор Intel Core H-серії 12-го покоління, об'єм пам'яті до 32 ГБ та накопичувач до 2 ТБ. У ноутбука є інфрачервона камера Full HD, Wi-Fi 6E та скляна панель Click Pad.

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Ще тонші ThinkBook 14 Gen 4+ i та ThinkBook 16 Gen 4+ мають співвідношення сторін екрану 16:10. Їх можна вибрати з двома варіантами дисплеїв: 14 та 16-дюймів.

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Обидві моделі підтримують опціональну графічну картку NVIDIA RTX. Пристрої оснащені сенсором зовнішнього освітлення та автоматично регулюють яскравість.

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Крім того, оновився ThinkBook 13x Gen 2 – це тонкий, 12,9 мм, і легкий, вагою 1,21 кг ноутбук преміум-класу у алюмінієвому корпусі, що працює на платформі Intel Evo.

Тепер він оснащений процесорами Intel Core 12 покоління серії U. ThinkBook 13x Gen 2 отримав 13,3-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 16:10.

Усі ноутбуки отримали великий скляний сенсорний тачпад, підтримку розумних технологій та сенсорів.

Настільні ПК – мінімалізм та безпека

Lenovo представила три новинки лінійки ThinkCentre neo: ThinkCentre neo 70t, ThinkCentre neo 50s та ThinkCentre neo 30a 24.

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Всі пристрої оснащені процесорами Intel Core 12-го покоління та підтримують операційну Windows 11.

Лінійка пристроїв ThinkCentre neo виконана в мінімалістичний дизайн і новий сірий відтінок terrazzo і підтримують технології безпеки ThinkShield.

ThinkCentre neo 70t – це системний блок, призначений для розробників та творців контенту , що працюють з високопродуктивними програмами.

Пристрій оснащений пам'яттю DDR5 до 128 ГБ та опціонально – графічною картою NVIDIA RTX 3060 Ti. Об'єм жорсткого диска HDD – до 2 ТБ, твердотілого накопичувача SSD – до 1 ТБ.

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ThinkCentre neo 50s – настільний ПК у маленькому форм-факторі об'ємом 7,4 л. Йому обіцяють наднизький рівень шуму та відсутність фарби.

ThinkCentre neo 30a 24 – це універсальний настільний комп'ютер 23,8-дюймовий дисплей Full HD 1920-1080.

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