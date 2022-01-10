Телескоп Вебба розгорнув золоте дзеркало в космосі: коли він зазирне у минуле

NASA розгорнуло дзеркало телескопа Вебба / Фото: NASA
Команда інженерів NASA віддалено розгорнула своє 6,4-метрове головне дзеркало із золотим покриттям після того, як раніше змогла натягнути все п'ять шарів сонцезахисного екрану.
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Шестикутні сторони дзеркала розгорталися у два етапи: перша була розгорнута 7 січня, друга – 8 січня, пише NASA.
Тепер найбільший у світі науковий телескоп, який запустили 25 грудня 2021 року, почне переміщувати свої 18 сегментів головного дзеркала, щоб вирівняти оптику телескопа.
На цей процес підуть місяці. Тільки потім інженери відкалібрують наукові інструменти перед відправкою перших зображень Вебба влітку 2022 року.
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Незабаром Веббу також чекає третя корекція курсу (дві він уже завершив) для розміщення точно на орбіті навколо другий точки Лагранжа, відомій як L2, майже 1 млн миль від Землі.
Це остання орбітальна позиція Уебба, де сонцезахисний козирьок прикриє його від світла Сонця, Землі та Місяця.
Вебб, як ми вже писали раніше, має зазирнути на 13,5 млрд років тому. Він буде вловлювати інфрачервоне світло з набагато вищою роздільною здатністю, ніж будь-коли раніше.
"Успішне завершення всіх розгортань космічного телескопа Вебба є історичною подією", – наголосив директор програми Вебба у штаб-квартирі NASA Грегорі Робінсон.
Контекст
- Раніше повідомлялося, що NASA залучило до роботи священиків щоб ті пояснили можливе життя за межами Землі своїм парафіянам.
- Також ми аналізували, наскільки сильно світ почне нагадувати науково-фантастичні фільми 2022 року.