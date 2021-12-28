Людство готують до зустрічі з НЛО: NASA обговорить інопланетян зі священиками

NASA хоче оцінити разом із священиками можливу реакцію людей на виявлення інопланетного життя.
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Також вчені хочуть визначитися, як відкриття може вплинути на наші уявлення про богів та творіння, тому обговорить цю тему з новими співробітниками, пише The Times.
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Варто зазначити, що питання релігії та космосу і раніше цікавило вчених: Центр теологічних досліджень Прінстонського університету отримав від NASA грант у 1,1 млн доларів у 2014 році.
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Проєкт прагне до "наведення мостів" взаємопорозуміння між богословами, вченими та політиками. Мета програми – відповісти на такі цікаві питання, як:
- Що таке життя?
- Що означає бути живим?
- Де ми проводимо межу між людьми та інопланетянами?
- Якими є можливості для розумного життя в інших місцях?
Зустріч із інопланетним життям і справді може бути не за горами: 25 грудня у космос запустили найпотужніший телескоп у світі – телескоп Джеймса Вебба.
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Його називають своєрідною машиною часу, адже апарат загляне в глибоке минуле Всесвіту.
Вебба зробить знімки перших зірок і галактик і спробує виявити життя на інших планетах Перші відкриття вчені сподіваються зробити вже 2022 року.
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Крім того, раніше американські вчені також встановили другу обсерваторію SETI в горах пошуку сигналів із космосу .