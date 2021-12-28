Людство готують до зустрічі з НЛО: NASA обговорить інопланетян зі священиками

Американське космічне агентство найняло 24 богослови для участі в роботі Центру теологічних досліджень Прінстонського університету

Священиків залучать до розмови про інопланетян / Фото: Pixabay

NASA хоче оцінити разом із священиками можливу реакцію людей на виявлення інопланетного життя.

Читайте також: Пентагон створив оперативну групу для відстеження НЛО

Реклама

Також вчені хочуть визначитися, як відкриття може вплинути на наші уявлення про богів та творіння, тому обговорить цю тему з новими співробітниками, пише The Times.

Варто зазначити, що питання релігії та космосу і раніше цікавило вчених: Центр теологічних досліджень Прінстонського університету отримав від NASA грант у 1,1 млн доларів у 2014 році.

Читайте також: Вчені попередили про зонди інопланетян по всій галактиці

Реклама

Проєкт прагне до "наведення мостів" взаємопорозуміння між богословами, вченими та політиками. Мета програми – відповісти на такі цікаві питання, як:

Що таке життя?

Що означає бути живим?

Де ми проводимо межу між людьми та інопланетянами?

Якими є можливості для розумного життя в інших місцях?

Зустріч із інопланетним життям і справді може бути не за горами: 25 грудня у космос запустили найпотужніший телескоп у світі – телескоп Джеймса Вебба.

Читайте також: Перший контакт? Астрономи засікли невідомий радіосигнал із центру Галактики

Реклама

Його називають своєрідною машиною часу, адже апарат загляне в глибоке минуле Всесвіту.

Вебба зробить знімки перших зірок і галактик і спробує виявити життя на інших планетах Перші відкриття вчені сподіваються зробити вже 2022 року.

Читайте також: Вчені вимагають захистити землю від інопланетних паразитів

Крім того, раніше американські вчені також встановили другу обсерваторію SETI в горах пошуку сигналів із космосу .