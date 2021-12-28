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Людство готують до зустрічі з НЛО: NASA обговорить інопланетян зі священиками

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
28 грудня, 12:45
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Американське космічне агентство найняло 24 богослови для участі в роботі Центру теологічних досліджень Прінстонського університету
Священиків залучать до розмови про інопланетян
Священиків залучать до розмови про інопланетян / Фото: Pixabay

NASA хоче оцінити разом із священиками можливу реакцію людей на виявлення інопланетного життя.

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Також вчені хочуть визначитися, як відкриття може вплинути на наші уявлення про богів та творіння, тому обговорить цю тему з новими співробітниками, пише The Times.

Варто зазначити, що питання релігії та космосу і раніше цікавило вчених: Центр теологічних досліджень Прінстонського університету отримав від NASA грант у 1,1 млн доларів у 2014 році.

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Проєкт прагне до "наведення мостів" взаємопорозуміння між богословами, вченими та політиками. Мета програми – відповісти на такі цікаві питання, як:

  • Що таке життя?
  • Що означає бути живим?
  • Де ми проводимо межу між людьми та інопланетянами?
  • Якими є можливості для розумного життя в інших місцях?

Зустріч із інопланетним життям і справді може бути не за горами: 25 грудня у космос запустили найпотужніший телескоп у світі – телескоп Джеймса Вебба.

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Його називають своєрідною машиною часу, адже апарат загляне в глибоке минуле Всесвіту.

Вебба зробить знімки перших зірок і галактик і спробує виявити життя на інших планетах Перші відкриття вчені сподіваються зробити вже 2022 року.

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Крім того, раніше американські вчені також встановили другу обсерваторію SETI в горах пошуку сигналів із космосу .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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