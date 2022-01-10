Телескоп Уэбба развернул золотое зеркало в космосе: когда он заглянет в прошлое

NASA развернуло зеркало телескопа Уэбба / Фото: NASA

Команда инженеров NASA удаленно развернула свое 6,4-метровое главное зеркало с золотым покрытием после того, как ранее смогла натянуть все пять слоев солнцезащитного экрана.

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Шестиугольные стороны зеркала разворачивались в два этапа: первая была развернута 7 января, вторая – 8 января, пишет NASA.

Фото NASA

Теперь самый большой в мире научный телескоп, который запустили 25 декабря 2021 года, начнет перемещать свои 18 сегментов главного зеркала, чтобы выровнять оптику телескопа.

Фото NASA

На этот процесс уйдут месяцы. Только потом инженеры откалибруют научные инструменты перед отправкой первых изображений Уэбба летом 2022 года.

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Вскоре Уэббу также предстоит третья коррекция курса (две он уже завершил) для размещения точно на орбите вокруг второй точки Лагранжа, известной как L2, почти в 1 млн миль от Земли.

Фото NASA

Это последняя орбитальная позиция Уэбба, где солнцезащитный козырек прикроет его от света Солнца, Земли и Луны.

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Уэбб, как мы уже писали ранее, должен заглянуть на 13,5 млрд лет назад. Он будет улавливать инфракрасный свет с гораздо более высоким разрешением, чем когда-либо прежде.

"Успешное завершение всех развертываний космического телескопа Уэбба является историческим событием", – подчеркнул директор программы Уэбба в штаб-квартире NASA Грегори Робинсон.

Контекст.