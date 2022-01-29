Психотерапевт, працюючи з душевнохворими, отримала літературного Нобеля – історія дня за хвилину

Ольга Навоя Токарчук отримала літературного Нобеля / Фото: Колаж: Сьогодні

29 січня 1962 року в польському Сулехові з'явилася на світ дівчинка Оля, яка має по батьківській лінії українське коріння. Росла, відрізняючись "нестандартним характером", найтоншим знанням людських душ, ставши згодом божеством для інтелектуалів.

Чи варто дивуватися, що Нобелівську премію з літератури присуджено їй саме "за уяву оповідача, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форму життя"?

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Перший зримий успіх Ольги Токарчук – книга "Правек та інші часи" (1996): про село, в якому зосереджені всі відомі світові радощі та смутку. Автор удостоїлася престижних польських премій та призів, а невдовзі її роман увійшов до шкільної програми. Більше того, було перекладено на два десятки мов.

А через 22 роки (2018) Ользі присудили і Міжнародну Букерівську премію – за роман "Бігуни". Токарчук стала першою польською письменницею, яка здобула цю нагороду. А преміальні 50 тисяч фунтів вона по-чесному розділила з перекладачкою, яка "блискуче переклала" роман із польської на англійську.

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Творче кредо Токарчук: не намагатись відповідати смакам книжкового ринку, не шукати слави.

Ольга уникає публічності. Живе із сім'єю у невеликому будиночку у Вроцлаві: "Я опинилася десь поза часом, у солодкому сусідстві з вічністю".

Іноді пише під псевдонімом Наталя Бородін.

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Довелося наймати охоронців

Після виходу "Книги Якова" (2015), яка торкнулася теми польського антисемітизму, на письменницю обрушилася така лавина погроз, що видавництву довелося наймати для неї охоронців.

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