Перший космічний запуск Space X у 2022: як він пройшов

Ілон Маск запустив першу ракету у 2022 році

Запуск розпочався о 23:49 за Києвом. Ракета стартувала із Космічного центру Кеннеді у Флориді.

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Супутники вирушать до космосу на ракеті Falcon 9 , яка раніше запускала на орбіту місії GPS III-4, GPS III-5 і Inspiration4.

Після поділу перший ступінь ракети повернеться на Землю та приземлиться на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

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SpaceX планує вивести на низьку навколоземну орбіту 49 інтернет-супутників Starlink.

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Усього на орбіті знаходиться вже близько 1800 супутників Starlink Ілона Маска, а загалом мільярдер хоче відправити їх туди близько 42 тисяч.

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