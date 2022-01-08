Первый космический запуск Space X в 2022: как он прошел

Илон Маск запустил первую ракету в 2022 году
Запуск начался в 23:49 по Киеву. Ракета стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде.
Читайте также: Спутники Илона Маска могут сбить: Китай пожаловался ООН на угрозу от Starlink
Спутники отправятся в космос на ракете Falcon 9, которая до этого запускала на орбиту миссии GPS III-4, GPS III-5 и Inspiration4.
После разделения первая ступень ракеты вернется на Землю и приземлится на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.
Читайте также: Илон Маск заговорил о рисках банкротства SpaceX
SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту 49 интернет-спутников Starlink.
Всего на орбите находится уже около 1800 спутников Starlink Илона Маска, а в целом миллиардер хочет отправить их туда около 42 тысяч.
Контекст.
- Ранее гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер предупредил, что Space X будет доминировать в космической экономике, так как Маск уже контролирует более трети спутников на орбите.
- Сам основатель SpaceX в ответ заявил, что пара тысяч спутников – это пустяк, и на орбите места хватит миллиардам спутников.
- Специалисты, в свою очередь, не согласились с Маском и назвали его слова о сравнимостью космоса с дорогами для авто на Земле "легкомысленными".