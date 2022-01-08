Первый космический запуск Space X в 2022: как он прошел

Илон Маск запустил первую ракету в 2022 году

Запуск начался в 23:49 по Киеву. Ракета стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде.

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Спутники отправятся в космос на ракете Falcon 9, которая до этого запускала на орбиту миссии GPS III-4, GPS III-5 и Inspiration4.

После разделения первая ступень ракеты вернется на Землю и приземлится на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

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SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту 49 интернет-спутников Starlink.

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Всего на орбите находится уже около 1800 спутников Starlink Илона Маска, а в целом миллиардер хочет отправить их туда около 42 тысяч.

Контекст.