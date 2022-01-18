Ілон Маск відправляє ще півсотні Starlink на орбіту: де дивитися запуск

Нові півсотні старлінків у середу злетять на орбіту
Вікно миттєвого запуску буде відкрито о 02:04 за Києвом, 10 січня, старт відбудеться з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Дивитися трансляцію можна буде у нас на сайті.
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Це та ж ракета-носій, яка раніше запускала GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2 та шість місій Starlink, пише SpaceX.
Після поділу щаблів компанія посадить перший щабель Falcon 9 на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. Суть у тому, щоб використовувати сходинки неодноразово.
Кожна половина обтічника Falcon 9 раніше підтримувала одну з місій Starlink. Пряма інтернет-трансляція запуску розпочнеться приблизно за 15 хвилин до старту.
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Трансляцію запуску чергового пулу з 49 супутників Starlink від Ілона Маска на орбіту можна буде переглянути нижче:
Нагадаємо, ці супутники повинні забезпечити глобальний Інтернет у найвіддаленіших і найглухіших куточках планети.
Контекст.
- Директор Європейського космічного агентства нещодавно заявив, що Маск уже контролює третину супутників на орбіті – він уже вивів їх туди близько 2 тисяч із майже 6 тисяч загальної кількості апаратів.
- Китай теж турбується через супутники Starlink – там заявили, що космічній станції довелося ухилятися, щоб не зіткнутися з дітлахами Маска.
- Сам Ілон Маск заявляє, що кілька тисяч супутників на орбіті – це дрібниця , і в космосі помістяться мільярди.
- Експерти вважають такі заяви мільярдера легковажними та підкреслюють, що з урахуванням швидкості космічних апаратів орбіта й справді переповнена.